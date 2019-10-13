ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Президент Эквадора ввел в столице комендантский час

Новости » В мире    13.10.2019 - 07:51
Президент Эквадора ввел в столице комендантский час
Фото: протесты в Эквадоре (twitter.com/TIMPsu)

Президент Эквадора Ленин Морено считает, что это поможет полиции противостоять проявлениям насилия

В столице Эквадора городе Кито введен комендантский час из-за кровавых массовых протестов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тwitter президента Эквадора Леніна Морено.

“Я приказал ввести комендантский час и провести милитаризацию в метрополии Кито. Это решение вступает в силу с 15:00”, - заявил президент.

Он добавил, что это должно помочь правоохранительным органам противостоять “проявлениям насилия, которые нельзя толерировать”.

Напомним, в течение последних дней на улицах Кито проходят акции протеста с участием тысяч людей. Протесты вспыхнули после отмены субсидий на топливо в начале октября. Демонстранты вступают в столкновения с полицией. Участники протестов даже пытались штурмовать президентский дворец. В результате беспорядков пострадало 77 человек, один мирный житель погиб. Также 477 человек были задержаны.

Из-за беспорядков власти Эквадора ввели чрезвычайное положение в стране на 60 дней.

8 октября, правительство Эквадора переехало из столицы Кито в портовый город Гуаякиль. Также из-за протестов были отменены занятия во всех образовательных учреждениях.

В Нидерландах произошли задержания во время климатического протеста В Гонконге митингующие подожгли станцию метро
Новости Украины протестЭквадор
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь