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В Еквадорі протестувальники досягли угоди з владою

Новини » Суспільство    14.10.2019 - 08:01
В Еквадорі протестувальники досягли угоди з владою
Фото: протести в Еквадорі (twitter.com/TIMPsu)

Влада Еквадору скасували указ про скасування субсидій, що викликав протести

Влада Еквадору ухвалила рішення анулювати указ про скасування субсидій на паливо, через який почалися масові протести по всій країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання El Comercio.

"Уряд Еквадору розробляє нову постанову, яка анулює указ 883", - йдеться в повідомленні.

У відповідь протестувальники погодилися припинити акції непокори.

"Обидві сторони домовилися про підготовку нового указу, що скасовує указ 883. З цією угодою мобілізація протестувальників завершується", - повідомив представник ООН у Еквадорі Арно Пераль.

Зазначимо, протести почалися після того, як 1 жовтня президент Еквадору Ленін Морено підписав указ про скасування з 3 жовтня субсидій на дизельне паливо і бензин, після чого ціни на них зросли більш як на 120%. Протести, що виникли в ряді міст, переросли у заворушення.

12 жовтня мер столиці Хорхе Юнда Мачадо заявив, що керівництво Еквадору погодилася піти назустріч протестувальникам і вивчити указ про скасування субсидій на паливо.

Нагадаємо, раніше президент Еквадору Ленін Морено запровадив у столиці країни Кіто комендантську годину через криваві масові протести.

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