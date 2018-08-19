Эквадор ужесточает правила въезда для мигрантов из Венесуэлы

Новости Общество 19.08.2018 - 06:46
Иллюстративное фото (flickr.com/european_parliament)
Иллюстративное фото (flickr.com/european_parliament)

Сотни венесуэльцев застряли в Эквадоре из-за новых ограничений

Эквадор ввел новые правила, что бы уменьшить въезд в страну мигрантов из Венесуэлы без паспорта. Об этом сообщает BBC.

Спасающиеся от экономического кризиса в стране тысячи венесуэльцев пересекали территории Колумбии и Эквадора используя только удостоверение личности.

Большинство из них направлялись в сторону Перу и Чили для того, что бы присоединиться к семьям и родственникам.

В данное время сотни мигрантов находятся на границе между Эквадором и Колумбией без паспортов и только с удостоверением личности.

Также с 25 августа требования паспорта вступит в силу и на границе Перу.

Напомним, в результате аварии пассажирского автобуса в Эквадоре погибли 22 человека. Отмечается, что в автобусе находились венесуэльцы и колумбийцы.

 

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Теги:  Эквадор,  Венесуэла,  Мигранты,  Беженцы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС