Еквадор посилює правила в'їзду для мігрантів з Венесуели

Новини Суспільство 19.08.2018 - 06:46
Ілюстративне фото (flickr.com/european_parliament)
Ілюстративне фото (flickr.com/european_parliament)

Сотні венесуельців застрягли в Еквадорі з-за нових обмежень

Еквадор запровадив нові правила, що б зменшити в'їзд в країну мігрантів з Венесуели без паспорта. Про це повідомляє BBC.

Тікаючі від економічної кризи в країні тисячі венесуельців перетинали території Колумбії і Еквадору використовуючи тільки посвідчення особи.

Більшість з них прямували в бік Перу і Чилі для того, що б приєднатися до сім'ї і родичів.

В даний час сотні мігрантів знаходяться на кордоні між Еквадором і Колумбією без паспортів і тільки з посвідченням особи.

Також з 25 серпня вимоги паспорту набере чинності і на кордоні Перу.

Нагадаємо, в результаті аварії пасажирського автобуса в Еквадорі загинули 22 людини. Відзначається, що в автобусі перебували венесуельці і колумбійці.

 

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Теги:  Эквадор,  Венесуэла,  Мігранти,  Біженці  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС