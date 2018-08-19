Еквадор посилює правила в'їзду для мігрантів з Венесуели

Сотні венесуельців застрягли в Еквадорі з-за нових обмежень

Еквадор запровадив нові правила, що б зменшити в'їзд в країну мігрантів з Венесуели без паспорта. Про це повідомляє BBC.

Тікаючі від економічної кризи в країні тисячі венесуельців перетинали території Колумбії і Еквадору використовуючи тільки посвідчення особи.

Більшість з них прямували в бік Перу і Чилі для того, що б приєднатися до сім'ї і родичів.

В даний час сотні мігрантів знаходяться на кордоні між Еквадором і Колумбією без паспортів і тільки з посвідченням особи.

Також з 25 серпня вимоги паспорту набере чинності і на кордоні Перу.

Нагадаємо, в результаті аварії пасажирського автобуса в Еквадорі загинули 22 людини. Відзначається, що в автобусі перебували венесуельці і колумбійці.