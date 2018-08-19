Еквадор посилює правила в'їзду для мігрантів з Венесуели
Сотні венесуельців застрягли в Еквадорі з-за нових обмежень
Еквадор запровадив нові правила, що б зменшити в'їзд в країну мігрантів з Венесуели без паспорта. Про це повідомляє BBC.
Тікаючі від економічної кризи в країні тисячі венесуельців перетинали території Колумбії і Еквадору використовуючи тільки посвідчення особи.
Більшість з них прямували в бік Перу і Чилі для того, що б приєднатися до сім'ї і родичів.
В даний час сотні мігрантів знаходяться на кордоні між Еквадором і Колумбією без паспортів і тільки з посвідченням особи.
Також з 25 серпня вимоги паспорту набере чинності і на кордоні Перу.
Нагадаємо, в результаті аварії пасажирського автобуса в Еквадорі загинули 22 людини. Відзначається, що в автобусі перебували венесуельці і колумбійці.