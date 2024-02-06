У матеріалі вказується, що угода передбачає передачу Еквадору нових американських систем, моделі та тип яких не розкривається. Крім того, домовленість передбачає навчання, підтримку, поставку комплектуючих та постійну технічну допомогу.

В якому стані знаходяться ЗРК "Оса-АКМ", що мають бути передані американській стороні, теж наразі не відомо.

Загалом на озброєнні Сухопутних військ та Повітряних сил Еквадору стоїть 12 комплексів 9K33 "Оса-АКМ", які раніше були придбані цією країною в Україні.

Раніше з'явилася інформація про домовленість між державами щодо обміну старих радянських зразків озброєння загальною вартістю 200 мільйонів доларів на сучасне обладнання. Дана угода має бути завершена до кінця січня поточного року.

На озброєнні армії Еквадору є багато зразків систем та боєприпасів, що були виготовлені за часів СРСР або в РФ. Йдеться, зокрема, про важке озброєння (серед якого гранатомети РПГ-7 та автоматичні гранатомети АГС-17). Крім того, Кіто має широкий спектр радянського зенітного озброєння (зенітні кулемети ЗПУ-1/2/4, автоматичні гармати ЗУ-23-2, переносні зенітні комплекси "Ігла" та "Стріла-2".

Що передувало

Раніше повідомлялося, що РФ нещодавно розв'язала "торгову війну" з Еквадором через військову допомогу для України. Так, в Міністерстві закордонних справ країни-агресора заявили, що рішення Кіто нібито було прийнято нібито під тиском зовнішніх сил.

При цьому офіційно влада Еквадору не повідомила, що планує передати США. Однак, згідно з публічною інформацією, армія Еквадору має у своєму строю радянську техніку:

Реактивна система залпового вогню БМ-21 "Град" - 18 штук;

Зенітний ракетний комплекс "Оса" - 10 штук;

Зенітна кулеметна установка ЗПУ-1 і ЗПУ-2 - 128 штук;

Зенітна установка ЗУ-23 - 34 штуки;

Вертоліт Мі-8 - 3 штуки;

Вертоліт Мі-171Е - 2 штуки;

Переносні зенітно-ракетні комплекси "Стріла-2" та "Ігла".

Також Москва вимагала від Міністерства сільського господарства Еквадору призупинити сертифікацію бананів.