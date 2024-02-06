Эквадор поставит США ЗРК "Оса-АКМ", которые потом может получить Украина, - СМИ

В материале указывается, что соглашение предусматривает передачу Эквадору новых американским систем, модели и тип которых не раскрывается. Кроме того, договоренность предполагает обучение, поддержку, поставку комплектующих и постоянную техническую помощь.

В каком состоянии находятся ЗРК "Оса-АКМ", которые должны быть переданы американской стороне, тоже пока неизвестно.

В общей сложности на вооружении Сухопутных войск и Воздушных сил Эквадора стоит 12 комплексов 9K33 "Оса-АКМ", которые ранее были приобретены этой страной в Украине.

Ранее появилась информация о договоренности между государствами по обмену старых советских образцов вооружения общей стоимостью 200 миллионов долларов на современное оборудование. Данное соглашение должно быть завершено до конца января текущего года.

На вооружении армии Эквадора есть множество образцов систем и боеприпасов, изготовленных во времена СССР или в РФ. Речь идет, в частности, о тяжелом вооружении (среди которого гранатометы РПГ-7 и автоматические гранатометы АГС-17). Кроме того, у Кито есть широкий спектр советского зенитного вооружения (зенитные пулеметы ЗПУ-1/2/4, автоматические пушки ЗУ-23-2, переносные зенитные комплексы "Игла" и "Стрела-2").

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что РФ недавно развязала "торговую войну" с Эквадором изза военной помощи для Украины. Так, в Министерстве иностранных дел страны-агрессора заявили, что решение Кито якобы было принято под давлением внешних сил.

При этом официально власти Эквадора не сообщили, что планируют передать США. Однако, согласно публичной информации, армия Эквадора имеет в своем строю советскую технику:

Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" - 18 штук;

Зенитный ракетный комплекс "Оса" - 10 штук;

Зенитная пулеметная установка ЗПУ-1 и ЗПУ-2 - 128 штук;

Зенитная установка ЗУ-23 - 34 штуки;

Вертолет Ми-8 - 3 штуки;

Вертолет Ми-171Е - 2 штуки;

Переносные зенитно-ракетные комплексы "Стрела-2" и "Игла".

Также Москва потребовала от Министерства сельского хозяйства Эквадора приостановить сертификацию бананов.