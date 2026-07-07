Ексзаступник голови ГУР пояснив, як Росія готувала захоплення Криму

Перша спроба захопити Крим

Ще у 1994 році Росія намагалась захопити Крим через ставленика Юрія Мешкова, кандидатуру якого просунули на пост президента Криму. За словами Павленка, за лаштунками кампанії стояли російські спецслужби, які диктували Мешкову популістські обіцянки - дешевий газ і заміну гривні на рубль.

Українській контррозвідці вдалося нейтралізувати цю спробу без жодного пострілу, і Мешкова згодом евакуювали до Росії силами Чорноморського флоту.

"Золотий ключ" до Криму

Однією з ключових стратегічних помилок Павленко назвав підписання Харківських угод часів Януковича. В обмін на знижку на газ Україна дала Росії легальну можливість нарощувати військову присутність на півострові під приводом "антитерористичних навчань".

"Ось так дешево ми продали Крим", - зазначив генерал, оцінюючи реальну вартість тієї газової знижки у майже 3 мільярди доларів.

За його словами, ці угоди стали "троянським конем" - дозволили Росії модернізувати озброєння, завезти спецпризначенців та підготувати інфраструктуру для майбутньої анексії.

Путін не змінив політику Єльцина

Павленко наголошує: перші спроби відірвати Крим від України відбулися ще за часів Єльцина, задовго до приходу Путіна.

"Путін просто зняв маску", - так генерал описав різницю між двома російськими лідерами, наголосивши, що імперський світогляд залишався тим самим.

Як приклад цього мислення Павленко згадав, що вже будучи приватною особою, Єльцин просив у кримської влади ділянку землі під дачу - саме так, за словами генерала, Росія діяла, коли не могла забрати силою: намагалась хоча б випросити.

Як Росія маніпулювала громадською думкою

Генерал виокремлює три основні інструменти впливу Москви на Крим:

інформаційна ізоляція - супутникові канали, радіо та газети на півострові були переважно російськими, що ізолювало Крим від українського інформпростору;

- супутникові канали, радіо та газети на півострові були переважно російськими, що ізолювало Крим від українського інформпростору; економічний тиск - російські банки видавали пільгові кредити, а "Газпром" контролював постачання газу за низькими цінами, створюючи ілюзію кращого життя з Росією;

- російські банки видавали пільгові кредити, а "Газпром" контролював постачання газу за низькими цінами, створюючи ілюзію кращого життя з Росією; вербування та фінансування - Москва роздавала російські паспорти, фінансувала проросійські партії та створювала "загони самооборони" з колишніх військових.

Чому Росія поспішила побудувати Керченський міст

За словами Павленка, Крим не може довго існувати автономно без України - саме тому Росія поспішила побудувати Кримський міст, розуміючи вразливість півострова без прямого сполучення з материковою Росією.

Що відомо про нинішню блокаду

Генерал також проаналізував нинішню блокаду півострова як частину стратегічного тиску на агресора, підкресливши важливість західної допомоги для перемоги у війні. За його словами, українська розвідка мала дані про плани Росії протягом багатьох років, а відсутність рішучих дій свого часу зіграла на руку Москві.