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Ексзаступник генпрокурора міг незаконно збагатитися на майже 29 млн гривень, - НАЗК

Україна, Середа 03 липня 2024 21:23
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Ексзаступник генпрокурора міг незаконно збагатитися на майже 29 млн гривень, - НАЗК Фото: Дмитро Вербицький, ексзаступник генпрокурора України (gp.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Колишній заступник генпрокурора України міг у незаконний спосіб збагатитися на десятки млн гривень. У його наближених знайшли дороге майно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Національного агентства з питань запобігання корупції.

За інформацією НАЗК, під час моніторингу життя колишнього чиновника було виявлено ознаки корупційного порушення, що “свідчить про його незаконне збагачення на майже 29 млн гривень".

Правоохоронці уточнили, що у пов'язаних з колишнім заступником генпрокурора осіб виявили такі активи:

  • автомобіль LEXUS ES 300H вартістю понад 960 тисяч гривень;
  • автомобіль LEXUS NX 300H вартістю понад 480 тисяч гривень;
  • автомобіль PORSCHE MACAN T вартістю 3,5 млн гривень;
  • будинок та земельну ділянку у Києві вартістю 16,3 млн гривень;
  • будинок та земельну ділянку в Одесі вартістю 10 млн гривень;
  • квартира та земельна ділянка в Анталії (Туреччина) вартістю 3,9 млн гривень.

Також не було встановлено походження готівки чиновника у розмірі 2 млн гривень та криптовалюти Tether (USDT).

Відповідні матеріали розслідування вже направили до Національного антикорупційного бюро.

Скандал з Вербицьким

Нагадаємо, раніше українські ЗМІ оприлюднили розслідування щодо сумнівних активів тоді ще заступника генпрокурора України Дмитра Вербицького та його дівчини Христини Ільницької. Зокрема, вони стверджували, що Вербицький жив у котеджі, який був придбаний за ціною у шість разів нижчою за ринкову вартість.

При цьому в Ільницької виявили Porsche Macan T 2023 року випуску та 3-поверховий котедж вартістю 52 млн гривень. Її дохід за десять років становив трохи більше ніж 360 тисяч гривень.

На тлі такої інформації генпрокурор Андрій Костін звільнив свого заступника.

Більш детально про скандал - у матеріалі РБК-Україна.

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