Экс-заместитель генпрокурора мог незаконно обогатиться на почти 29 млн гривен, - НАПК

Бывший заместитель генпрокурора Украины мог незаконным способом обогатиться на десятки млн гривен. У его приближенных нашли дорогостоящее имущество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по предотвращению коррупции.

По информации НАПК, во время мониторинга образа жизни бывшего чиновника было обнаружено признаки коррупционного нарушения, что "свидетельствует о его незаконном обогащении на почти 29 млн гривен". Правоохранители уточнили, что у связанных с бывшим заместителем генпрокурора лиц обнаружили следующие активы: автомобиль LEXUS ES 300H стоимостью более 960 тысяч гривен;

автомобиль LEXUS NX 300H стоимостью свыше 480 тысяч гривен;

автомобиль PORSCHE MACAN T стоимостью 3,5 млн гривен;

дом и земельный участок в Киеве стоимостью 16,3 млн гривен;

дом и земельный участок в Одессе стоимостью 10 млн гривен;

квартира и земельный участок в Анталии (Турция) стоимостью 3,9 млн гривен. Также не было установлено происхождение налички чиновника в размере 2 млн гривен и криптовалюты Tether (USDT). Соответствующие материалы расследования уже направили в Национальное антикоррупционное бюро.