ua en ru
Ср, 03 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Экс-заместитель генпрокурора мог незаконно обогатиться на почти 29 млн гривен, - НАПК

Украина, Среда 03 июля 2024 21:23
UA EN RU
Экс-заместитель генпрокурора мог незаконно обогатиться на почти 29 млн гривен, - НАПК Фото: Дмитрий Вербицкий, экс-заместитель генпрокурора Украины (gp.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Бывший заместитель генпрокурора Украины мог незаконным способом обогатиться на десятки млн гривен. У его приближенных нашли дорогостоящее имущество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по предотвращению коррупции.

По информации НАПК, во время мониторинга образа жизни бывшего чиновника было обнаружено признаки коррупционного нарушения, что "свидетельствует о его незаконном обогащении на почти 29 млн гривен".

Правоохранители уточнили, что у связанных с бывшим заместителем генпрокурора лиц обнаружили следующие активы:

  • автомобиль LEXUS ES 300H стоимостью более 960 тысяч гривен;
  • автомобиль LEXUS NX 300H стоимостью свыше 480 тысяч гривен;
  • автомобиль PORSCHE MACAN T стоимостью 3,5 млн гривен;
  • дом и земельный участок в Киеве стоимостью 16,3 млн гривен;
  • дом и земельный участок в Одессе стоимостью 10 млн гривен;
  • квартира и земельный участок в Анталии (Турция) стоимостью 3,9 млн гривен.

Также не было установлено происхождение налички чиновника в размере 2 млн гривен и криптовалюты Tether (USDT).

Соответствующие материалы расследования уже направили в Национальное антикоррупционное бюро.

Скандал с Вербицким

Напомним, ранее украинские СМИ обнародовали расследование насчет сомнительных активов тогда еще заместителя генпрокурора Украины Дмитрия Вербицкого и его девушки Кристины Ильницкой. В частности, они утверждали, что Вербицкий жил в коттедже, который был приобретен по цене в шесть раз ниже рыночной стоимости.

При этом у Ильницкой обнаружили Porsche Macan T 2023 года выпуска и 3-этажный коттедж стоимостью 52 млн гривен. Ее доход за десять лет составил чуть более 360 тысяч гривен.

На фоне такой информации генпрокурор Андрей Костин уволил своего заместителя.

Более детально о скандале - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАЗК Коррупция Офис Генпрокурора
NEWS
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
DAILY
Курс доллара, цены, зарплаты. Что ждет украинцев и экономику до конца года
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс доллара, цены, зарплаты. Что ждет украинцев и экономику до конца года