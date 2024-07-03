Экс-заместитель генпрокурора мог незаконно обогатиться на почти 29 млн гривен, - НАПК
Бывший заместитель генпрокурора Украины мог незаконным способом обогатиться на десятки млн гривен. У его приближенных нашли дорогостоящее имущество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по предотвращению коррупции.
По информации НАПК, во время мониторинга образа жизни бывшего чиновника было обнаружено признаки коррупционного нарушения, что "свидетельствует о его незаконном обогащении на почти 29 млн гривен".
Правоохранители уточнили, что у связанных с бывшим заместителем генпрокурора лиц обнаружили следующие активы:
- автомобиль LEXUS ES 300H стоимостью более 960 тысяч гривен;
- автомобиль LEXUS NX 300H стоимостью свыше 480 тысяч гривен;
- автомобиль PORSCHE MACAN T стоимостью 3,5 млн гривен;
- дом и земельный участок в Киеве стоимостью 16,3 млн гривен;
- дом и земельный участок в Одессе стоимостью 10 млн гривен;
- квартира и земельный участок в Анталии (Турция) стоимостью 3,9 млн гривен.
Также не было установлено происхождение налички чиновника в размере 2 млн гривен и криптовалюты Tether (USDT).
Соответствующие материалы расследования уже направили в Национальное антикоррупционное бюро.
Скандал с Вербицким
Напомним, ранее украинские СМИ обнародовали расследование насчет сомнительных активов тогда еще заместителя генпрокурора Украины Дмитрия Вербицкого и его девушки Кристины Ильницкой. В частности, они утверждали, что Вербицкий жил в коттедже, который был приобретен по цене в шесть раз ниже рыночной стоимости.
При этом у Ильницкой обнаружили Porsche Macan T 2023 года выпуска и 3-этажный коттедж стоимостью 52 млн гривен. Ее доход за десять лет составил чуть более 360 тысяч гривен.
На фоне такой информации генпрокурор Андрей Костин уволил своего заместителя.
Более детально о скандале - в материале РБК-Украина.
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