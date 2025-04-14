Ексведучий NewsOne Назаров вийшов з СІЗО під багатомільйонну заставу

Справа Назарова

18 січня СБУ повідомила про підозру Назарову через поширення російської пропаганди. Зазначалось, що слідство зібрало доказали й отримало висновки незалежних експертиз, що підтверджують антиукраїнську діяльність колишнього ведучого.

Згідно з даними слідства, після початку повномасштабної війни Назаров поширював кремлівські наративи у власному YouTube-каналі. Зокрема запрошував до ефіру проросійських "політекспертів", частина з яких переховується на території Росії. Останні ж часто виправдовували злочини Росії та обстріли України.

21 січня Солом'янський районний суд Києва відправив Назарова під варту на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень. 19 березня арешт колишнього ведучого було продовжено, але заставу зменшили до 8,5 млн гривень.

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