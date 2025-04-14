Экс-ведущий NewsOne Назаров вышел из СИЗО под многомиллионный залог

Дело Назарова

18 января СБУ сообщила о подозрении Назарову из-за распространения российской пропаганды. Отмечалось, что следствие собрало доказательства и получило выводы независимых экспертиз, подтверждающие антиукраинскую деятельность бывшего ведущего.

Согласно данным следствия, после начала полномасштабной войны Назаров распространял кремлевские нарративы в собственном YouTube-канале. В частности приглашал в эфир пророссийских "политэкспертов", часть из которых скрывается на территории России. Последние же часто оправдывали преступления России и обстрелы Украины.

21 января Соломенский районный суд Киева отправил Назарова под стражу на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 12 миллионов гривен. 19 марта арест бывшего ведущего был продлен, но залог уменьшили до 8,5 млн гривен.

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