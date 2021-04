Экстренная встреча ТКГ и украинская мутация "британского" коронавируса: новости за 7 апреля

Стороны в Трехсторонней контактной группе подтвердили готовность к соблюдению "тишины" на Донбассе, выявлен украинский вариант "британского" штамма коронавируса, Литва предложит союзникам по НАТО предоставить План действий по членству (ПДЧ) для Украины. Подробнее о том, что произошло в среду, 7 апреля, - в материале РБК-Украина

Стороны в ТКГ подтвердили готовность к соблюдению "тишины" на Донбассе

7 апреля состоялась экстренная внеочередная встреча Трехсторонней контактной группы. Стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

Ранее РБК-Украина писало, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что переговоры по Донбассу пока заблокированы. Также Кравчук не исключил, что переговоры ТКГ могут перенести в Польшу.

Литва предложит НАТО предоставить ПДЧ для Украины

Литва предложит союзникам по НАТО предоставить План действий по членству (ПДЧ) для Украины. После его реализации Киев сможет вступить в Организацию Североатлантического договора. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

При этом в немецком правительстве сдержанно отреагировали на стремление Украины поскорее получить План действий относительно членства (ПДЧ) в Североатлантическом альянсе (НАТО). Вопрос членства Украины в Альянсе "не находится на повестке дня". Об этом заявила представитель федерального правительства Ульрике Деммер.

Витренко написал заявление на увольнение из Минэнергетики

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление на увольнение. Витренко решил уйти из Министерства энергетики. Об этом РБК-Украина сообщили два информированных источника.

Напомним, Витренко сейчас занимает должность исполняющего обязанности министра энергетики, поскольку парламент несколько раз проваливал его назначение главой Минэнергетики. Как заявлял в январе сам Витренко, он планирует уйти из Минэнергетики, если Рада не сможет назначить его министром.

Дело ЧВК Семенченко: апелляционный суд оставил экс-нардепа под арестом

Киевский апелляционный суд принял решение оставить под арестом бывшего народного депутата Семена Семенченко, обвиняемого в создании частной военной компании. Таким образом, решение Печерского райсуда Киева осталось в силе.

Семенченко останется под стражей до 24 мая без права на залог. Решение обжалованию не подлежит.

Зеленский подписал закон о защите украинцев от произвола коллекторов

Закон №4241 о защите украинцев от произвола коллекторов, который Верховная рада Украины приняла 19 марта, подписан президентом Владимиром Зеленским. Угрозы в адрес заемщиков отныне под запретом.

Согласно закону, будет создан публичный Реестр коллекторских компаний. Его будет вести Национальный банк. Все коллекторские компании должны будут в нем зарегистрироваться. Нацбанк будет осуществлять надзор за коллекторами и их поведением в отношении должников. Он также будет рассматривать обращения граждан.

Тихановская предложила Лукашенко переговоры

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила президенту Беларуси Александру Лукашенко провести переговоры. Она готова к переговорам прямо с ним, а также с его представителями.

В качестве посредников оппозиция видит только национальные государства, способные влиять на ситуацию. В их числе названы Россия, Франция, Германия и Швейцария, США.

Google обвинили в слежке за пользователями Android

Австрийская некоммерческая организация None of Your Business (NOYB) подала в суд на компанию Google. Компанию подозревают в незаконном слежении за пользователями смартфонов с операционной системой Android. Об этом сообщает газета Financial Times.

Телефоны с Android генерируют уникальные рекламные коды, схожие с рекламным идентификатором Apple (The Identifier for Advertisers, IDFA), который позволяет Google и третьим лицам отслеживать действия пользователей в интернете, чтобы лучше настраивать под них рекламу, пишет издание.

Карпаты засыпало снегом: в горах ударил мороз -13 (фото)

Закарпатье с 6 апреля заметает снегом. А 7 апреля в горах температура воздуха опустилась до-13 градусов мороза. Похолодало также в ряде других регионов.

В то же время ожидается, что потепление придет в Украину уже в воскресенье. А со следующей недели ожидается полноценно теплая погода, ночные заморозки отойдут.