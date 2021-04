Екстрена зустріч ТКГ і українська мутація "британського" коронавирусу: новини за 7 квітня

Сторони в Тристоронньої контактній групі підтвердили готовність до дотримання "тиші" на Донбасі, виявлено український варіант "британського" штаму коронавируса, Литва запропонує союзникам по НАТО надати План дій щодо членства (ПДЧ) для України. Детальніше про те, що сталося в середу, 7 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Сторони в ТКГ підтвердили готовність до дотримання "тиші" на Донбасі

Відбулася екстрена позачергова зустріч Тристоронньої контактної групи. Сторони підтвердили необхідність повного і всеосяжного дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Раніше РБК-Україна писало, що глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що переговори з Донбасу поки заблоковані. Також Кравчук не виключив, що переговори ТКГ можуть перенести в Польщі.

Литва запропонує НАТО надати ПДЧ для України

Литва запропонує союзникам по НАТО надати План дій щодо членства (ПДЧ) для України. Після його реалізації Київ зможе вступити до Організації Північноатлантичного договору. Про це на прес-конференції заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Водночас в німецькому уряді стримано відреагували на прагнення України якнайшвидше отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в Північноатлантичному альянсі (НАТО). Питання членства України в Альянсі "не перебуває на порядку денному". Про це заявила представник федерального уряду Ульріке Деммер.

Вітренко написав заяву на звільнення з Міненергетики

Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву на звільнення. Вітренко вирішив піти з Міністерства енергетики. Про це РБК-Україна сказали два інформованих джерела.

Нагадаємо, Вітренко наразі перебуває на посаді виконувача обов'язків міністра енергетики, оскільки парламент декілька разів провалював його призначення главою Міненергетики. Як заявляв у січні сам Вітренко, він планує піти з Міненергетики, якщо Рада не зможе призначити його міністром.

Справа ПВК Семенченка: апеляційний суд залишив екс-нардепа під арештом

Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити під арештом колишнього народного депутата Семена Семенченка, обвинуваченого в створенні приватної військової компанії. Таким чином, рішення Печерського райсуду Києва залишилося в силі.

Семенченко залишиться під вартою до 24 травня без права на заставу. Рішення оскарженню не підлягає.

Зеленський підписав закон про захист українців від свавілля колекторів

Закон №4241 про захист українців від свавілля колекторів, який Верховна рада України ухвалила 19 березня, підписано президентом Володимиром Зеленським. Погрози на адресу позичальників відтепер під забороною.

Згідно з законом, буде створено публічний Реєстр колекторських компаній. Його буде вести Національний банк. Усі колекторські компанії повинні будуть у ньому зареєструватися. Нацбанк буде здійснювати нагляд за колекторами і їхньою поведінкою щодо боржників. Він також розглядатиме звернення громадян.

Тіхановська запропонувала Лукашенку переговори

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська запропонувала президенту Білорусі Олександру Лукашенку провести переговори. Вона готова до переговорів безпосередньо з ним, а також з його представниками.

В якості посередників опозиція бачить тільки національні держави, здатні впливати на ситуацію. У їх числі названі Росія, Франція, Німеччина та Швейцарія, США.

Google звинуватили в стеженні за користувачами Android

Австрійська некомерційна організація None of Your Business (NOYB) подала в суд на компанію Google. Компанію підозрюють у незаконному стеженні за користувачами смартфонів з операційною системою Android. Про це повідомляє газета Financial Times.

Телефони з Android генерують унікальні рекламні коди, схожі з рекламним ідентифікатором Apple (The Identifier for Advertisers, IDFA), який дозволяє Google і третім особам відстежувати дії користувачів в інтернеті, щоб краще налаштовувати під них рекламу, пише видання.

Карпати в квітні засипало снігом: в горах вдарив мороз -13 (фото)

Закарпаття з 6 квітня замітає снігом. А 7 квітня в горах температура повітря опустилася до 13 градусів морозу. Похолодало також в ряді інших регіонів.

Водночас очікується, що потепління прийде в Україну вже у неділю. А з наступного тижня очікується повноцінно тепла погода, нічні заморозки відійдуть.