UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Без екстрених. Де завтра відключатимуть світло: список регіонів

Фото: де завтра відключатимуть світло: список областей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Завтра, 12 листопада, цілодобові планові відключення світла діятимуть у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Про це РБК-Україна з посиланням на Telegram Укренерго.

Згідно з опублікованим графіком, в інших областях України відключення не прогнозуються.

"Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було ясно. Не залишайте звички свідомо ставитися до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що екстрені відключення світла також було введено у Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

В інших регіонах України продовжують діяти планові відключення.

При цьому в енергетичній компанії YASNO повідомили, що сьогодні, 11 листопада, у Києві станом на 12.00 скасували аварійні відключення електроенергії, введені вранці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоЕлектроенергіяВторгнення Росії до України