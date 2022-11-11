Без екстрених. Де завтра відключатимуть світло: список регіонів

Завтра, 12 листопада, цілодобові планові відключення світла діятимуть у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Про це РБК-Україна з посиланням на Telegram Укренерго.

"Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було ясно. Не залишайте звички свідомо ставитися до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання", - йдеться у повідомленні.

Згідно з опублікованим графіком, в інших областях України відключення не прогнозуються.

Нагадаємо, що екстрені відключення світла також було введено у Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

В інших регіонах України продовжують діяти планові відключення.

При цьому в енергетичній компанії YASNO повідомили, що сьогодні, 11 листопада, у Києві станом на 12.00 скасували аварійні відключення електроенергії, введені вранці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.