"Укренерго" вводить екстрені відключення світла ще в трьох областях
Ще втрьох областях України сьогодні, 11 листопада, вводять аварійні відключення світла. Екстрені обмеження діятимуть у Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Сьогодні російські окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі України. Тому наразі ситуація в енергосистемі ускладнилась.
Тому, крім столиці й Київської області, аварійні відключення запровадили ще у Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Попередні графіки відключень наразі не працюють.
В усіх інших регіонах України продовжують діяти планові відключення.
В "Укренерго" також наголосили, що сьогодні вночі та зранку аварійні відключення застосовувалися у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Наразі вони припинені, але продовжують діяти планові відключення.
Українців попередили, що до вечора ситуація може змінитися, особливо під час вечірнього піка споживання електроенергії.
Нагадаємо, у ДТЕК повідомили, що через атаки окупантів сьогодні у Києві та області вводяться екстрені відключення світла.
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