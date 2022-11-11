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"Укренерго" вводить екстрені відключення світла ще в трьох областях

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Україна, П'ятниця 11 листопада 2022 10:58
"Укренерго" вводить екстрені відключення світла ще в трьох областях Фото: екстрені відключення світла вводять ще в трьох областях України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ще втрьох областях України сьогодні, 11 листопада, вводять аварійні відключення світла. Екстрені обмеження діятимуть у Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Сьогодні російські окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі України. Тому наразі ситуація в енергосистемі ускладнилась.

Тому, крім столиці й Київської області, аварійні відключення запровадили ще у Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Попередні графіки відключень наразі не працюють.

В усіх інших регіонах України продовжують діяти планові відключення.

В "Укренерго" також наголосили, що сьогодні вночі та зранку аварійні відключення застосовувалися у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Наразі вони припинені, але продовжують діяти планові відключення.

Українців попередили, що до вечора ситуація може змінитися, особливо під час вечірнього піка споживання електроенергії.

Нагадаємо, у ДТЕК повідомили, що через атаки окупантів сьогодні у Києві та області вводяться екстрені відключення світла.

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