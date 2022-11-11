Без экстренных. Где завтра будут отключать свет: список регионов

Завтра, 12 ноября, круглосуточные плановые отключения света будут действовать в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укрэнерго.

"Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев было светло. Не оставляйте привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованному графику, в других областях Украины отключения не прогнозируются.

Напомним, что экстренные отключения света также были введены в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Во всех других регионах Украины продолжают действовать плановые отключения.

При этом в энергетической компании YASNO сообщили, что сегодня, 11 ноября, в Киеве по состоянию на 12:00 отменили аварийные отключения электроэнергии, введенные утром.

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