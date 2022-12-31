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Екстрені відключення. В яких областях світло вимикають не за графіками

Фото: у двох областях 31 грудня ектрені відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Енергетики стабілізували енергосистему України після останніх масових ударів ворога. Проте у двох областях сьогодні, 31 грудня, продовжуються екстрені відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Так, екстрені відключення електроенергії досі тривають в Одеській та Київській областях. У цих регіонах графіки погодинних відключень не працюють.

"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - зазначили у ДТЕК.

Водночас в Одеській області обмежили роботу підприємств у новорічну ніч, аби дати світло побутовим споживачам. При цьому у низці областей повідомили, що 31 грудня та 1 січня не будуть вимикати світло, якщо енергосистема не буде перевантажена.

Нагадаємо, Київ вчора повернувся до планових відключень світла, проте мешканців столиці закликали максимально заощаджувати електроенергію.

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