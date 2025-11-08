Екстрені відключення чи погодинні? Що зі світлом в Україні і як перевірити графік

У Міністерстві енергетики України зазначають, що рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки щойно дозволить безпекова ситуація. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Київ

У столиці з ночі діяли екстрені відключення, з 08:00 до 21:00 тривають стабілізаційні. Енергетики закликають економно користуватися електроенергією.

Сумська область

З 05:30 діють аварійні відключення по всіх 10 чергах. З 08:00 додатково запроваджено спеціальні графіки аварійних відключень (СГАВ). Енергетики попереджають, що тривалість знеструмлень спрогнозувати неможливо.

Полтавська область

Через наслідки масованої атаки ворога застосовано спеціальний графік аварійних відключень (Спец.ГАВ) із 07:14.

Харківська область

Застосовані графіки аварійних відключень для недопущення перевантаження енергосистеми.

Одеська та Дніпропетровська області

З 05:00 до 21:00 діють стабілізаційні графіки відключень за наказом "Укренерго".

Чернігівська область

З 08:00 запроваджено дві черги графіка погодинних відключень. Графік може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Запорізька область

З 08:00 змінено графік погодинних відключень - додатково вимикається півчерги.

Вінницька область

З 07:00 до 21:00 діють оновлені графіки погодинних відключень зі змінами, згідно з розпорядженням "Укренерго".

Житомирська область

Для побутових споживачів - графіки погодинних відключень із 08:00 до 21:00, для промисловості - обмеження потужності з 07:00 до 22:00.

Інші регіони

У Волинській, Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях діють графіки погодинних відключень. На Хмельниччині з ночі вводилися аварійні відключення, вдень обсяг обмежень збільшено.

Як зазначає "Укренерго", такі заходи необхідні для стабілізації енергосистеми після ворожих атак на енергетичну інфраструктуру. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії.

Як перевірити графіки відключень світла в Україні

Щоб дізнатися свій графік відключень електроенергії, спершу потрібно визначити, до якого обленерго належить ваш будинок.

Де шукати інформацію:

на офіційних сайтах обленерго - наприклад, "Вінницяобленерго", "Львівобленерго", "Харківобленерго", "Полтаваобленерго", "Прикарпаттяобленерго" тощо;

на ресурсах компаній ДТЕК - "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Дніпровські електромережі", "ДТЕК Одеські електромережі", "ДТЕК Донецькі електромережі".

Слідкуйте за офіційними сторінками обленерго та ДТЕК у Facebook, Viber або Telegram - там публікують актуальні повідомлення про відключення.

Зручні способи перевірки: