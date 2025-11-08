Екстрені відключення чи погодинні? Що зі світлом в Україні і як перевірити графік

В Україні 8 листопада за розпорядженням НЕК "Укренерго" діють графіки погодинних відключень. Обсяг обмежень, які застосовуються протягом дня, збільшено. У деяких регіонах з ночі запроваджено аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У Міністерстві енергетики України зазначають, що рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки щойно дозволить безпекова ситуація. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
У столиці з ночі діяли екстрені відключення, з 08:00 до 21:00 тривають стабілізаційні. Енергетики закликають економно користуватися електроенергією.
З 05:30 діють аварійні відключення по всіх 10 чергах. З 08:00 додатково запроваджено спеціальні графіки аварійних відключень (СГАВ). Енергетики попереджають, що тривалість знеструмлень спрогнозувати неможливо.
Через наслідки масованої атаки ворога застосовано спеціальний графік аварійних відключень (Спец.ГАВ) із 07:14.
Застосовані графіки аварійних відключень для недопущення перевантаження енергосистеми.
З 05:00 до 21:00 діють стабілізаційні графіки відключень за наказом "Укренерго".
З 08:00 запроваджено дві черги графіка погодинних відключень. Графік може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.
З 08:00 змінено графік погодинних відключень - додатково вимикається півчерги.
З 07:00 до 21:00 діють оновлені графіки погодинних відключень зі змінами, згідно з розпорядженням "Укренерго".
Для побутових споживачів - графіки погодинних відключень із 08:00 до 21:00, для промисловості - обмеження потужності з 07:00 до 22:00.
У Волинській, Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях діють графіки погодинних відключень. На Хмельниччині з ночі вводилися аварійні відключення, вдень обсяг обмежень збільшено.
Як зазначає "Укренерго", такі заходи необхідні для стабілізації енергосистеми після ворожих атак на енергетичну інфраструктуру. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії.
Щоб дізнатися свій графік відключень електроенергії, спершу потрібно визначити, до якого обленерго належить ваш будинок.
Де шукати інформацію:
Слідкуйте за офіційними сторінками обленерго та ДТЕК у Facebook, Viber або Telegram - там публікують актуальні повідомлення про відключення.
Зручні способи перевірки:
Раніше РБК-Україна розповідало про масштабну нічну атаку Росії на Україну 8 листопада, під час якої ворог застосував дрони, ракети "Калібр" і "Кинджал". Унаслідок ударів пошкоджено енергетичну інфраструктуру та житлові будинки в різних регіонах.
Найбільше постраждали Дніпро, Полтавська, Харківська, Київська та Одеська області. У Дніпрі внаслідок удару по багатоповерхівці загинула жінка, десятеро людей поранені.
При підготовці матеріалу були використані такі джерела: повідомлення Міністерства енергетики України, ДТЕК, регіональних обленерго.