Аварийные или почасовые отключения? Что происходит со светом в Украине и как проверить график

В Украине 8 ноября по распоряжению НЭК "Укрэнерго" действуют графики почасовых отключений. Объем ограничений, которые применяются в течение дня, увеличен. В некоторых регионах с ночи введены аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В Министерстве энергетики Украины отмечают, что спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки как только позволит ситуация с безопасностью. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
В столице с ночи действовали экстренные отключения, с 08:00 до 21:00 продолжаются стабилизационные. Энергетики призывают экономно пользоваться электроэнергией.
С 05:30 действуют аварийные отключения по всем 10 очередям. С 08:00 дополнительно введены специальные графики аварийных отключений (СГАО). Энергетики предупреждают, что продолжительность обесточиваний спрогнозировать невозможно.
Из-за последствий массированной атаки врага применен специальный график аварийных отключений (Спец.ГАВ) с 07:14.
Применены графики аварийных отключений для недопущения перегрузки энергосистемы.
С 05:00 до 21:00 действуют стабилизационные графики отключений по приказу "Укрэнерго".
С 08:00 введены две очереди графика почасовых отключений. График может меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.
С 08:00 изменен график почасовых отключений - дополнительно выключается пол-очереди.
С 07:00 до 21:00 действуют обновленные графики почасовых отключений с изменениями, согласно распоряжению "Укрэнерго".
Для бытовых потребителей - графики почасовых отключений с 08:00 до 21:00, для промышленности - ограничение мощности с 07:00 до 22:00.
В Волынской, Закарпатской, Кировоградской, Николаевской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях действуют графики почасовых отключений. В Хмельницкой области с ночи вводились аварийные отключения, днем объем ограничений увеличен.
Как отмечает "Укрэнерго", такие меры необходимы для стабилизации энергосистемы после вражеских атак на энергетическую инфраструктуру. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии.
Чтобы узнать свой график отключений электроэнергии, сперва нужно определить, к какому облэнерго принадлежит ваш дом.
Где искать информацию:
Следите за официальными страницами облэнерго и ДТЭК в Facebook, Viber или Telegram - там публикуют актуальные сообщения об отключении.
Удобные способы проверки:
Ранее РБК-Украина рассказывало о масштабной ночной атаке России на Украину 8 ноября, во время которой враг применил дроны, ракеты "Калибр" и "Кинжал". В результате ударов повреждена энергетическая инфраструктура и жилые дома в разных регионах.
Больше всего пострадали Днепр, Полтавская, Харьковская, Киевская и Одесская области. В Днепре в результате удара по многоэтажке погибла женщина, десять человек ранены.
При подготовке материала были использованы следующие источники: сообщения Министерства энергетики Украины, ДТЭК, региональных облэнерго.