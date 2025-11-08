Аварийные или почасовые отключения? Что происходит со светом в Украине и как проверить график

В Министерстве энергетики Украины отмечают, что спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки как только позволит ситуация с безопасностью. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Киев

В столице с ночи действовали экстренные отключения, с 08:00 до 21:00 продолжаются стабилизационные. Энергетики призывают экономно пользоваться электроэнергией.

Сумская область

С 05:30 действуют аварийные отключения по всем 10 очередям. С 08:00 дополнительно введены специальные графики аварийных отключений (СГАО). Энергетики предупреждают, что продолжительность обесточиваний спрогнозировать невозможно.

Полтавская область

Из-за последствий массированной атаки врага применен специальный график аварийных отключений (Спец.ГАВ) с 07:14.

Харьковская область

Применены графики аварийных отключений для недопущения перегрузки энергосистемы.

Одесская и Днепропетровская области

С 05:00 до 21:00 действуют стабилизационные графики отключений по приказу "Укрэнерго".

Черниговская область

С 08:00 введены две очереди графика почасовых отключений. График может меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Запорожская область

С 08:00 изменен график почасовых отключений - дополнительно выключается пол-очереди.

Винницкая область

С 07:00 до 21:00 действуют обновленные графики почасовых отключений с изменениями, согласно распоряжению "Укрэнерго".

Житомирская область

Для бытовых потребителей - графики почасовых отключений с 08:00 до 21:00, для промышленности - ограничение мощности с 07:00 до 22:00.

Другие регионы

В Волынской, Закарпатской, Кировоградской, Николаевской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях действуют графики почасовых отключений. В Хмельницкой области с ночи вводились аварийные отключения, днем объем ограничений увеличен.

Как отмечает "Укрэнерго", такие меры необходимы для стабилизации энергосистемы после вражеских атак на энергетическую инфраструктуру. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии.

Как проверить графики отключений света в Украине

Чтобы узнать свой график отключений электроэнергии, сперва нужно определить, к какому облэнерго принадлежит ваш дом.

Где искать информацию:

на официальных сайтах облэнерго - например, "Винницаоблэнерго", "Львовоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Полтаваоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго" и др;

на ресурсах компаний ДТЭК - "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Одесские электросети", "ДТЭК Донецкие электросети".

Следите за официальными страницами облэнерго и ДТЭК в Facebook, Viber или Telegram - там публикуют актуальные сообщения об отключении.

Удобные способы проверки: