Екстремальний уклоніст. Правохоронці затримали чоловіка який намагався переплисти Тису

Правоохоронці затримали 55 річного чоловіка, який за допомогою "переправника" хотів незаконно покинути територію України та намагався переплисти річку Тису.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал МВС України в Telegram.
Чоловіка разом з "переправником" зупинили на Закарпатті поблизу українсько-угорського кордону прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону.
"Переправником" виявився мешканець Закарпаття, який, озброївшись приладом нічного бачення, мав намір разом із "клієнтом" із Харківської області обійти прикордонні наряди. А потім - вказати утікачу місце, де той повинен був незаконно перейти на територію сусідньої держави.
За даними міністерства, закарпатець навіть забезпечив харків’янина гідрокостюмом, адже у місці переходу кордон проходить руслом Тиси. Він також дав своєму "клієнту" настанови та запевнив, що аби уникнути зустрічі з прикордонниками, перетинати державну межу слід уночі.
Ухилянту така переправа обійшлась у 3 тисячі доларів, проте покинути територію України йому не вдалось, адже за 600 метрів від початку переправи його затримали правоохоронці.
Нагадаємо, українські прикордонники на Закарпатті раніше затримали чоловіка, що збирався форсувати річку Тису.
Раніше ми писали, що СБУ спільно зі спецслужбою Молдови заблокувала транснаціональний канал нелегальної втечі ухилянтів до країн Європейського Союзу.
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