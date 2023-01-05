Экстремальный уклонист. Правоохранители задержали мужчину, который пытался переплыть Тису

Правоохранители задержали 55-летнего мужчину, который с помощью "переправщика" хотел незаконно покинуть территорию Украины и пытался переплыть реку Тису.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал МВД Украины в Telegram.
Мужчину вместе с "переправщиком" остановили на Закарпатье вблизи украинско-венгерской границы пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда.
"Переправщиком" оказался житель Закарпатья, который, вооружившись прибором ночного видения, намеревался вместе с "клиентом" из Харьковской области обойти пограничные наряды. А потом - указать беглецу место, где тот должен был незаконно перейти на территорию соседнего государства.
По данным министерства, закарпатец даже снабдил харьковчанина гидрокостюмом, ведь в месте перехода граница проходит по руслу Тисы. Он также дал своему "клиенту" наставления и заверил, что во избежание встречи с пограничниками пересекать государственную границу следует ночью.
Уклонисту такая переправа обошлась в 3 тысячи долларов, однако покинуть территорию Украины ему не удалось, ведь в 600 метрах от начала переправы его задержали правоохранители.
Напомним, украинские пограничники в Закарпатье ранее задержали мужчину, который собирался форсировать реку Тису.
Ранее мы писали, что СБУ совместно со спецслужбой Молдовы заблокировала транснациональный канал нелегального бегства уклонистов в страны Европейского Союза.
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