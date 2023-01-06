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Екстремальні морози та опади: яку погоду очікувати на Різдво

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П'ятниця 06 січня 2023 14:02
Екстремальні морози та опади: яку погоду очікувати на Різдво Фото: синоптики дали прогноз погоди на Різдво (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У деяких регіонах України у суботу, 7 січня, очікується суттєве зниження температури. На дорогах утворюється ожеледь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, синоптики попереджають про суттєве зниження температури у східних, Сумській, Полтавській, Чернігівській областях. Там вночі термометр покаже до 15-20 градусів морозу, вдень температура коливатиметься від -8 до -13 градусів.

На решті території України вночі очікується -7...-12 градусів, удень -5. При цьому на півдні та Вінницькій області вдень буде до +4 градусів, а на Закарпатті та Прикарпатті – до +7.

Щодо опадів, то у західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській областях удень пройде невеликий сніг, місцями з дощем. В інших регіонах без опадів.

Також синоптики очікують, що на дорогах утворюється ожеледь, а північний вітер дме зі швидкістю 5-10 м/с.

Екстремальні морози та опади: яку погоду очікувати на Різдво

Раніше синоптики повідомляли, що на Різдво до країни прийдуть сильні морози, але справжню зиму відчують не всі регіони. При цьому потепління прийде вже із 10 січня.

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