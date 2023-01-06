Екстремальні морози та опади: яку погоду очікувати на Різдво
У деяких регіонах України у суботу, 7 січня, очікується суттєве зниження температури. На дорогах утворюється ожеледь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Так, синоптики попереджають про суттєве зниження температури у східних, Сумській, Полтавській, Чернігівській областях. Там вночі термометр покаже до 15-20 градусів морозу, вдень температура коливатиметься від -8 до -13 градусів.
На решті території України вночі очікується -7...-12 градусів, удень -5. При цьому на півдні та Вінницькій області вдень буде до +4 градусів, а на Закарпатті та Прикарпатті – до +7.
Щодо опадів, то у західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській областях удень пройде невеликий сніг, місцями з дощем. В інших регіонах без опадів.
Також синоптики очікують, що на дорогах утворюється ожеледь, а північний вітер дме зі швидкістю 5-10 м/с.
Раніше синоптики повідомляли, що на Різдво до країни прийдуть сильні морози, але справжню зиму відчують не всі регіони. При цьому потепління прийде вже із 10 січня.
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