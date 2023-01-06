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Экстремальные морозы и осадки: какую погоду ожидать на Рождество

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Пятница 06 января 2023 14:02
Экстремальные морозы и осадки: какую погоду ожидать на Рождество Фото: синоптики дали прогноз погоды на Рождество (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В некоторых регионах Украины в субботу, 7 января, ожидается существенное понижение температуры. На дорогах образуется гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, синоптики предупреждают о существенном понижении температуры в восточных, Сумской, Полтавской, Черниговской областях. Там ночью термометр покажет до 15-20 градусов мороза, днем температура будет колебаться от -8 до -13 градусов.

На остальной территории Украины ночью ожидается -7...-12 градусов, днем до -5. При этом на юге и Винницкой области днем будет до +4 градусов, а на Закарпатье и Прикарпатье - до +7.

Что касается осадков, то в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской областях днем пройдет небольшой снег, местами с дождем. В других регионах без осадков.

Также синоптики ожидают, что на дорогах образуется гололедица, а северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Экстремальные морозы и осадки: какую погоду ожидать на Рождество

Ранее синоптики сообщали, что на Рождество в краину придут сильные морозы, но настоящую зиму почувствуют не все регионы. При этом потепление придет уже с 10 января.

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