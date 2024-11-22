Екстремальні маневри. ГУР показало підготовку спецпризначенців у "Школі шкіперів" (відео)

Що відомо про "Школу шкіперів" і навчання спецпризначенців

У Головному управлінні розвідки розповіли, що "Школа шкіперів" - проект фахового навчання військовослужбовців Сил безпеки та оборони України (його було започатковано мілітарною ініціативою компанії "Метінвест" під назвою "Сталевий фронт").

У межах першого набору "школи" було підготовлено 30 кваліфікованих шкіперів, серед них - воїни ГУР МО України.

До навчання курсантів залучали іноземних інструкторів, а програма - адаптована під потреби українських військових.

Вишкіл "Школи шкіперів" складається:

з 30 годин теоретичних занять

з понад 50 годин практики (при цьому кожен проводить за штурвалом катера - в ролі головного шкіпера-капітана - близько 10 годин)

У ГУР уточнили, що в межах навчання курсанти освоюють навички:

радіозв'язку

навігації

роботи у складних погодних умовах

екстреного маневрування

протидії дронам

евакуації поранених

буксирування несправного судна

За словами одного з випускників, "цей досвід дозволив за дуже короткий термін якісно підготувати людей буквально з нуля до базового рівня виконання завдань на воді".

"Ці завдання - неймовірно складні, тим паче в Чорному морі. Сподіваюсь, у подальшому курси будуть розширюватися", - додав він.

Представник "Сталевого фронту" й керівник проектного офісу "Метінвест" Олександр Водовіз розповів, що "хлопці отримали спецпідготовку, і тепер можуть виконувати завдання в будь-якій частині моря".

"Школа шкіперів" отримала позитивні відгуки від курсантів, тож ми будемо продовжувати цю справу", - підсумував він.

Допис ГУР МОУ (скриншот: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

У ГУР опублікували також відео, на якому можна побачити деякі екстремальні маневри, яким навчали курсантів.