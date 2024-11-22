Екстремальні маневри. ГУР показало підготовку спецпризначенців у "Школі шкіперів" (відео)

Нещодавно спецпризначенці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України завершили курс підготовки керування швидкісними бойовими катерами та кораблями у "Школі шкіперів".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ГУР МОУ у Facebook.
У Головному управлінні розвідки розповіли, що "Школа шкіперів" - проект фахового навчання військовослужбовців Сил безпеки та оборони України (його було започатковано мілітарною ініціативою компанії "Метінвест" під назвою "Сталевий фронт").
У межах першого набору "школи" було підготовлено 30 кваліфікованих шкіперів, серед них - воїни ГУР МО України.
До навчання курсантів залучали іноземних інструкторів, а програма - адаптована під потреби українських військових.
Вишкіл "Школи шкіперів" складається:
У ГУР уточнили, що в межах навчання курсанти освоюють навички:
За словами одного з випускників, "цей досвід дозволив за дуже короткий термін якісно підготувати людей буквально з нуля до базового рівня виконання завдань на воді".
"Ці завдання - неймовірно складні, тим паче в Чорному морі. Сподіваюсь, у подальшому курси будуть розширюватися", - додав він.
Представник "Сталевого фронту" й керівник проектного офісу "Метінвест" Олександр Водовіз розповів, що "хлопці отримали спецпідготовку, і тепер можуть виконувати завдання в будь-якій частині моря".
"Школа шкіперів" отримала позитивні відгуки від курсантів, тож ми будемо продовжувати цю справу", - підсумував він.
Допис ГУР МОУ (скриншот: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)
У ГУР опублікували також відео, на якому можна побачити деякі екстремальні маневри, яким навчали курсантів.
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