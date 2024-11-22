Экстремальные маневры. ГУР показало подготовку спецназовцев в "Школе шкиперов" (видео)

Что известно о "Школе шкиперов" и обучении спецназовцев

В Главном управлении разведки рассказали, что "Школа шкиперов" - проект профессионального обучения военнослужащих Сил безопасности и обороны Украины (он был организован милитарной инициативой компании "Метинвест" под названием "Стальной фронт").

В рамках первого набора "школы" было подготовлено 30 квалифицированных шкиперов, среди них - воины ГУР МО Украины.

К обучению курсантов привлекали иностранных инструкторов, а программа - адаптирована под нужды украинских военных.

Обучение "Школы шкиперов" состоит:

из 30 часов теоретических занятий

из более чем 50 часов практики (при этом каждый проводит за штурвалом катера - в роли главного шкипера-капитана - около 10 часов)

В ГУР уточнили, что в рамках обучения курсанты осваивают навыки:

радиосвязи

навигации

работы в сложных погодных условиях

экстренного маневрирования

противодействия дронам

эвакуации раненых

буксировки неисправного судна

По словам одного из выпускников, "этот опыт позволил в очень короткий срок качественно подготовить людей буквально с нуля до базового уровня выполнения задач на воде".

"Эти задачи - невероятно сложные, тем более в Черном море. Надеюсь, в дальнейшем курсы будут расширяться", - добавил он.

Представитель "Стального фронта" и руководитель проектного офиса "Метинвест" Александр Водовиз рассказал, что "ребята получили спецподготовку, и теперь могут выполнять задачи в любой части моря".

"Школа шкиперов" получила положительные отзывы от курсантов, поэтому мы будем продолжать это дело", - подытожил он.

Пост ГУР МОУ (скриншот: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

В ГУР опубликовали также видео, на котором можно увидеть некоторые экстремальные маневры, которым учили курсантов.