Экстрадиция Шария в Украину может занять примерно год, - Венедиктова

Процесс экстрадиции в Украину блоггера Анатолия Шария, которого подозревают в госизмене, может длиться до года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой во время телемарафона.

"Процесс экстрадиций очень длинный всегда. При максимально положительном процессе это может идти 3-6 месяцев, а так, эта история может идти и до года. Для нас важно идти до конца", - сказала генпрокурор.

Также она подчеркнула, что сейчас пророссийский блогер находится не под арестом, а в процедуре экстрадиционного ареста и выдачи.