Экстрадиция Шария в Украину может занять примерно год, - Венедиктова

Процесс экстрадиции в Украину блоггера Анатолия Шария, которого подозревают в госизмене, может длиться до года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой во время телемарафона.
"Процесс экстрадиций очень длинный всегда. При максимально положительном процессе это может идти 3-6 месяцев, а так, эта история может идти и до года. Для нас важно идти до конца", - сказала генпрокурор.
Также она подчеркнула, что сейчас пророссийский блогер находится не под арестом, а в процедуре экстрадиционного ареста и выдачи.
Напомним, в четверг, 5 мая, правоохранительные органы Испании задержали блогера Анатолия Шария. Украинская сторона инициирует процедуру его экстрадиции.
Служба безопасности Украины подозревает Шария в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков (дискриминации).
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