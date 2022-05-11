Екстрадиція Шарія в Україну може тривати приблизно рік, - Венедіктова

Процес екстрадиції в Україну блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у держзраді, може тривати до року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву генерального прокурора України Ірини Венедіктової під час телемарафону.
"Процес екстрадицій дуже довгий завжди. За максимально позитивного процесу це може йти 3-6 місяців, а так, ця історія може йти і до року. Для нас важливо йти до кінця", - сказала генпрокурор.
Також вона наголосила, що зараз проросійський блогер перебуває не під арештом, а у процедурі екстрадиційного арешту та видачі.
Нагадаємо, у четвер, 5 травня, правоохоронні органи Іспанії затримали блогера Анатолія Шарія. Українська сторона ініціює процедуру його екстрадиції.
Служба безпеки України підозрює Шарія у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак (дискримінації).
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