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Екстрадиція Шарія в Україну може тривати приблизно рік, - Венедіктова

Фото: Анатолій Шарій (facebook com anatolijsharij)
Автор: РБК-Україна

Процес екстрадиції в Україну блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у держзраді, може тривати до року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву генерального прокурора України Ірини Венедіктової під час телемарафону.

"Процес екстрадицій дуже довгий завжди. За максимально позитивного процесу це може йти 3-6 місяців, а так, ця історія може йти і до року. Для нас важливо йти до кінця", - сказала генпрокурор.

Також вона наголосила, що зараз проросійський блогер перебуває не під арештом, а у процедурі екстрадиційного арешту та видачі.

Нагадаємо, у четвер, 5 травня, правоохоронні органи Іспанії затримали блогера Анатолія Шарія. Українська сторона ініціює процедуру його екстрадиції.

Служба безпеки України підозрює Шарія у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак (дискримінації).

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Генеральна прокуратура УкраїнидержзрадаАнатолій ШарійІрина Венедіктова