Екстрадиція Шарія в Україну може тривати приблизно рік, - Венедіктова

Процес екстрадиції в Україну блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у держзраді, може тривати до року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву генерального прокурора України Ірини Венедіктової під час телемарафону.

"Процес екстрадицій дуже довгий завжди. За максимально позитивного процесу це може йти 3-6 місяців, а так, ця історія може йти і до року. Для нас важливо йти до кінця", - сказала генпрокурор.

Також вона наголосила, що зараз проросійський блогер перебуває не під арештом, а у процедурі екстрадиційного арешту та видачі.