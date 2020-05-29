Экстрадиция Онищенко: Минюст не согласен с решением немецкого суда

Фото: Александр Онищенко (facebook.com/aleksandr.onyshenko)

Минюст не получил ни официального решения немецкого суда, ни каких-либо документов об экстрадиции Онищенко

Министерство юстиции не согласно с решением немецкого суда, отказавшего в экстрадиции экс-нардепа Александра Онищенко якобы из-за плохих условий в украинских тюрьмах. Ведомство не получило ни официального решения немецкого суда, ни каких-либо документов об экстрадиции экс-чиновника

Об этом РБК-Украина сказала заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Елена Высоцкая.

В то же время, Высоцкая признает, что 21 мая в министерство через Высший антикоррупционный суд был передан запрос, касающийся возможного содержания экс-депутата в украинской тюрьме.

"Там было всего 2 вопроса. Первый, сможем ли мы обеспечить посещение Онищенко в украинском СИЗО немецкими консульскими представителями и второй - каким образом мы сможем обеспечить его медицинской помощью. Они это спросили, и мы им ответили, что эти вопросы не являются для нас проблемой", - сообщила замминистра.

Минюст 25 мая ответил, что посещение консулами предусмотрено украинским законодательством. Касательно медпомощи, то она предоставляется всем заключенным по утвержденному алгоритму Центром охраны здоровья при пенитенциарной системе или в больницах Минздрава.

Высоцкая уверяет, что в запросе не шла речь непосредственно об условиях содержания заключенных в украинских тюрьмах. По ее словам, после введения платных камер в СИЗО Украина способна обеспечить самые комфортные условия содержания любому заключенному.

"В данном контексте (в деле Онищенко, - ред.) это новшество нам абсолютно бы помогло. Это цивилизованный и прозрачный путь как бы мы решили конкретно эту ситуацию", - отметила она.

Замминистра считает, что "плохие условия содержания в украинских тюрьмах", о которых заявляет немецкий суд, это сомнительные основания для отказа в экстрадиции.

"С юридической точки зрения у меня очень много вопросов к этому тезису. Как оценивались "надлежащие" и "ненадлежащие" условия содержания, каким документом подтверждается такой статус? У меня много вопросов с точки зрения юриста, но с точки зрения ответственного за пенитенциарную систему замминистра юстиции, я понимаю, что тут могут быть претензии в нашу сторону", - подчеркнула Высоцкая.

Напомним, в 2015 году детективы НАБУ начали досудебное расследование хищения средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. По данным следствия, организатором был Онищенко.

Тогда Рада сняла с него депутатскую неприкосновенность. Однако, он успел покинуть Украину. Потом его задержали в Германии.

Однако, несколько дней назад Высший земельный суд Ольденбурга вынес решение об отказе в экстрадиции Онищенко в Украину.

Потом на это решение отреагировали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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Автор: Олег Черныш