Екстрадиція Онищенко: Мін'юст не згоден з рішенням німецького суду

Фото: Олександр Онищенко (facebook.com/aleksandr.onyshenko)

Мін'юст не отримав ані офіційного рішення німецького суду, ні будь-яких документів про екстрадицію Онищенко

Міністерство юстиції не згідно з рішенням німецького суду, який відмовив в екстрадиції екс-нардепа Олександра Онищенка нібито через погані умови в українських в'язницях. Відомство не отримало ані офіційного рішення німецького суду, ні будь-яких документів про екстрадицію екс-посадовця

Про це РБК-Україна сказала заступник міністра юстиції по пенітенціарній системі Олена Висоцька.

У той же час, Висоцька визнає, що 21 травня в міністерство через Вищий антикорупційний суд був переданий запит щодо можливого утримання екс-депутата в українській в'язниці.

"Там було всього 2 питання. Перший, чи зможемо ми забезпечити відвідування Онищенка в українському СІЗО німецькими консульськими представниками і другий - яким чином ми зможемо забезпечити його медичною допомогою. Вони це запитали, і ми їм відповіли, що ці питання не є для нас проблемою", - повідомила заступник міністра.

Мін'юст 25 травня відповів, що відвідування консулами передбачено українським законодавством. Щодо медичної допомоги, то вона надається всім ув'язненим за затвердженим алгоритмом Центром охорони здоров'я при пенітенціарній системі або в лікарнях МОЗ.

Висоцька запевняє, що у запиті йшлося безпосередньо про умови утримання ув'язнених в українських в'язницях. За її словами, після введення платних камер в СІЗО Україна здатна забезпечити найбільш комфортні умови утримання будь-якого ув'язненого.

"В даному контексті (у справі Онищенко, - ред.) це нововведення нам абсолютно допомогло б. Це цивілізований і прозорий шлях як би ми вирішили конкретно цю ситуацію", - зазначила вона.

Заступник міністра вважає, що "погані умови утримання в українських тюрмах", про які заявляє німецький суд, це сумнівні підстави для відмови в екстрадиції.

"З юридичної точки зору у мене дуже багато запитань до цього тезису. Як оцінювалися "належні" і "неналежні" умови утримання, яким документом підтверджується такий статус? У мене багато питань з точки зору юриста, але з точки зору відповідального за пенітенціарну систему заступника міністра юстиції, я розумію, що тут можуть бути претензії в нашу сторону", - підкреслила Висоцька.

Нагадаємо, в 2015 році детективи НАБУ почали досудове розслідування розкрадання коштів при видобутку й продажу газу за договорами спільної діяльності "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. За даними слідства, організатором був Онищенко.

Тоді Рада зняла з нього депутатську недоторканність. Однак, він встиг покинути Україну. Потім його затримали в Німеччині.

Проте, кілька днів тому Вищий земельний суд Ольденбурга виніс рішення про відмову в екстрадиції Онищенко в Україну.

Потім відреагували на це рішення в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олег Черниш