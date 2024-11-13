Екс-спікер Кнесету порадив адміністрації Трампа подумати двічі та підтримати Україну

Думка про те, США не хочуть втручатися у війну в Україні, тоді як інші можуть робити все, що їм заманеться, не є дуже позитивною для самих Штатів у контексті лозунгу "Америка понад усе".

Про це заявив спікер Кнесету (2013-2020) Йоель Едельштейн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Це не в інтересах членів цієї адміністрації чи їхніх радників. Було б розумно двічі подумати про американську політику в цьому регіоні", - сказав Едельштейн.

При цьому він вважає, що Україна робить дуже хорошу роботу щодо формування ставлення до війни серед міжнародної спільноти.

"Мушу визнати, я думав, що така переважна підтримка триватиме тижнями, в кращому випадку місяцями. Але вона триває вже два з половиною роки. Я не радий, що війна триває так довго, але принаймні міжнародне співтовариство все ще залишається з Україною. І я сподіваюся, що це наблизить рішення щодо війни", - заявив Едельштейн.

Наразі він не має впевненості у тому, що хтось може запропонувати позитивний вихід із конфлікту, адже цілком очевидно, що Україна не може погодитися на всі територіальні поступки, а з іншого боку, відсутнє бажання Росії завершити конфлікт, пішовши з української території.

"Тому це не виглядає дуже перспективним. Але я щиро сподіваюся, що ця багаторічна підтримка міжнародної спільноти зіграє свою роль", - сказав колишній спікер ізраїльського парламенту.

Як відомо, організаторами Kyiv Jewish Forum є Єврейська конфедерація України та The Jerusalem Post.

Цьогоріч основним майданчиком для проведення форуму став Вашингтон. Медіапартнерами KJF-2024 виступили NV, Obozrevatel, РБК-Україна, Telegraf, Інтер.

Нагадаємо, KJF-2024 відкрився зі вступного слова президента Єврейської конфедерації України, віцепрезидента Всесвітнього Єврейського Конгресу Бориса Ложкіна. Він, зокрема, нагадав, що під час попереднього терміну Дональда Трампа Україна почала активніше отримувати військову підтримку, яка згодом допомогла протистояти російській агресії.