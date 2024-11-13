Экс-спикер Кнессета посоветовал администрации Трампа подумать дважды и поддержать Украину

Мнение о том, США не хотят вмешиваться в войну в Украине, тогда как другие могут делать все, что им вздумается, не очень позитивно для самих Штатов в контексте лозунга "Америка превыше всего".

Об этом заявил спикер Кнессета (2013-2020) Йоэль Эдельштейн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Это не в интересах членов этой администрации или их советников. Было бы разумно дважды подумать об американской политике в этом регионе", – сказал Эдельштейн.

При этом он считает, что Украина делает очень хорошую работу по формированию отношения к войне среди международного сообщества.

"Должен признать, я думал, что такая преимущественная поддержка будет продолжаться неделями, в лучшем случае месяцами. Но она длится уже два с половиной года. Я не рад, что война продолжается так долго, но по крайней мере, международное сообщество все еще остается с Украиной. И я надеюсь, что это приблизит решение о войне", - заявил Эдельштейн.

У него нет уверенности в том, что кто-то может предложить положительный выход из конфликта, ведь вполне очевидно, что Украина не может согласиться на все территориальные уступки, а с другой стороны, отсутствует желание России завершить конфликт, уйдя с украинской территории.

"Поэтому это не выглядит очень перспективным. Но я искренне надеюсь, что это многолетнее поддержание международного сообщества сыграет свою роль", - сказал бывший спикер израильского парламента.

Как известно, организаторами Kyiv Jewish Forum являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post.

В этом году основной площадкой для проведения форума стал Вашингтон. Медиапартнерами KJF-2024 выступили NV, Obozrevatel, РБК-Украина, Telegraf, Интер.

Напомним, KJF-2024 открылся со вступительного слова президента Еврейской конфедерации Украины, вице-президента Всемирного Еврейского Конгресса Бориса Ложкина. Он, в частности, напомнил, что во время предыдущего срока Дональда Трампа Украина стала активнее получать военную поддержку, которая позже помогла противостоять российской агрессии.