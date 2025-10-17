Ексрадника Трампа Болтона звинуватили у розголошенні секретних матеріалів
Колишньому раднику Білого дому з національної безпеки Джону Болтону висунули звинувачення за неналежне поводження з секретними матеріалами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
Звинувачення Болтону висунуто за 18 пунктами: 8 пунктів щодо передачі інформації національної оборони та 10 - зберігання інформації національної оборони.
"Приблизно з 9 квітня 2018 року до щонайменше 22 серпня 2025 року Болтон зловживав своїм становищем радника з національної безпеки, поділившись понад тисячею сторінок інформації про свою щоденну діяльність, включаючи інформацію, що стосується національної оборони, яка була засекречена до рівня Таємно/Цілком таємно з двома неавторизованими особами", - йдеться в обвинувальному висновку.
Зазначається, що ці документи розкривали розвідувальні дані про майбутні атаки групи противника в іншій країні; таємні операції в іноземній країні, пов'язані з секретними міжурядовими діями; секретні джерела та методи, що використовуються для збору людської розвідувальної інформації тощо.
Повідомляється, що Болтон незаконно зберігав письмові документи та нотатки, що стосуються національної оборони, у своєму будинку в окрузі Монтгомері, штат Меріленд.
У серпні агенти ФБР здійснили обшук у будинку Болтона. Були вилучені телефони, ноутбук, комп'ютери, жорсткий диск та USB-накопичувачі.
Позиція Болтона щодо війни Росії проти України
Раніше повідомлялося, що Болтон розкритикував Трампа через його заяви про намір завершити війну в Україні. Він казав, що можлива наближеність Трампа до Кремля призведе до поступок на користь Росії.
Болтон наголосив, що така позиція буде "темним моментом" не тільки для України, але для США. Він пояснив, що в основі інтересів американської національної безпеки є захист від неспровокованої агресії на європейському континенті, що приносить користь США.
Болтон обіймав посаду радника Трампа з національної безпеки в Білому домі під час його першої адміністрації, з 2018 по 2019 рік.
У 2023 році Джон Болтон говорив, що Дональд Трамп не має бути новим президентом США, адже він став "посміховиськом" через свої заяви про війну Росії проти України та програш у суді за сексуальне насильство та наклеп.