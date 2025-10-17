Ексрадника Трампа Болтона звинуватили у розголошенні секретних матеріалів

Колишньому раднику Білого дому з національної безпеки Джону Болтону висунули звинувачення за неналежне поводження з секретними матеріалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

Звинувачення Болтону висунуто за 18 пунктами: 8 пунктів щодо передачі інформації національної оборони та 10 - зберігання інформації національної оборони.

"Приблизно з 9 квітня 2018 року до щонайменше 22 серпня 2025 року Болтон зловживав своїм становищем радника з національної безпеки, поділившись понад тисячею сторінок інформації про свою щоденну діяльність, включаючи інформацію, що стосується національної оборони, яка була засекречена до рівня Таємно/Цілком таємно з двома неавторизованими особами", - йдеться в обвинувальному висновку.

Зазначається, що ці документи розкривали розвідувальні дані про майбутні атаки групи противника в іншій країні; таємні операції в іноземній країні, пов'язані з секретними міжурядовими діями; секретні джерела та методи, що використовуються для збору людської розвідувальної інформації тощо.

Повідомляється, що Болтон незаконно зберігав письмові документи та нотатки, що стосуються національної оборони, у своєму будинку в окрузі Монтгомері, штат Меріленд.

У серпні агенти ФБР здійснили обшук у будинку Болтона. Були вилучені телефони, ноутбук, комп'ютери, жорсткий диск та USB-накопичувачі.