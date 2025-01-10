Ексрадника Табачника судитимуть за держзраду: справу передали до суду

За даними РБК-Україна, мова йде про Ростислава Іщенка, який був радником міністра освіти й науки України Дмитра Табачника. Нині він веде антиукраїнську пропаганду на російських ресурсах та у мережі Інтернет.

За даними слідства, під час перебування в Україні він отримував гроші від представників керівництва Росії для ведення антиукраїнської діяльності в країні. Зокрема, він "експерт" озвучував у ефірах та на власних Інтернет-майданчиках наративи російської пропаганди та намагався вплинути на свідомість українців щодо зміни зовнішнього вектора розвитку держави.

Його робота була направлена на проведення підривної діяльності проти України. "Інструкції" від представників країни-агресора він отримував під час телефонних розмов та особисто в Москві, куди неодноразово приїжджав.