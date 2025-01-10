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Экс-советника Табачника будут судить за госизмену: дело передали в суд

Фото: Ростислав Ищенко (t.me rostislavishchenko)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Государственное бюро расследований передало в суд дело о госизмене бывшего украинского чиновника. Сейчас он является пропагандистом Russia today.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным РБК-Украина, речь идет о Ростиславе Ищенко, который был советником министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника. Сейчас он ведет антиукраинскую пропаганду на российских ресурсах и в сети Интернет.

По данным следствия, во время пребывания в Украине он получал деньги от представителей руководства России для ведения антиукраинской деятельности в стране. В частности, он "эксперт" озвучивал в эфирах и на собственных Интернет-площадках нарративы российской пропаганды и пытался повлиять на сознание украинцев по изменению внешнего вектора развития государства.

Его работа была направлена на проведение подрывной деятельности против Украины. "Инструкции" от представителей страны-агрессора он получал во время телефонных разговоров и лично в Москве, куда неоднократно приезжал.

Напомним, в марте этого года украинский суд признал виновным Дмитрия Табачника в: госизмене, пособничестве государству-агрессору и нарушении законов и обычаев войны.

Таким образом, Табачник получил заочный тюремный срок - 15 лет.

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Дмитрий ТабачникГБРГосизмена