Экс-советник главы администрации Януковича задержан на организации преступной схемы (фото)

СБУ ликвидировала три новых уклонистских схемы. Одним из организаторов "помощи" потенциальным призывникам оказался экс-советник главы администрации Януковича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности заблокировала еще три схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. В результате комплексных мероприятий в разных регионах нашего государства задержаны организаторы сделок", - заявили в ведомстве.

Как стало известно, среди них оказались бывший советник главы администрации Януковича и должностное лицо военно-врачебной комиссии. Отмечается, что с каждого уклоняющегося они зарабатывали до 10 тысяч долларов.

За деньги мужчины способствовали побегу потенциальным призывникам за границу в обход контрольно-пропускных пунктов или на основании поддельных документов.

В Киеве:

нейтрализована преступная группа, которая вывозила уклонистов в Евросоюз под видом водителей международных пассажирских перевозок.

Во главе группировки был киевлянин, который с 2012 и до начала 2014 года занимал должность советника главы администрации президента-беглеца.

Для реализации схемы чиновник оформлял своих клиентов на подконтрольную компанию-перевозчика и регистрировал их в системе "Шлях" как водителей зарубежных рейсов.

В Закарпатье:

разоблачен чиновник местной военно-врачебной комиссии, который продавал уклонистам фиктивные медвыводы о непригодности к службе по состоянию здоровья.

В дальнейшем его клиенты планировали выехать за пределы Украины как списанные с военного учета.

Сотрудники СБУ задержали должностного лица ВЛК во время передачи ему части неправомерной выгоды.

В Тернопольской области:

правоохранители ликвидировали еще один канал нелегальной миграции К его организации причастна волонтер местного благотворительного фонда и один из жителей региона.

За денежное "вознаграждение" они довозили уклонистов до границы с европейской страной, а дальше показывали им обходные маршруты по лесным тропам.

Правоохранители задержали злоумышленников при попытке нелегальной переправки за пределы Украины нескольких беглецов от мобилизации.

"Организаторам сделок и их подельникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.