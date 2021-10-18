От экспроприации газа и отмены свободного рынка выигрывает Фирташ, - Atlantic Council

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью издания Андерса Ослунда, размещенную на сайте Atlantic Council.

"Но кто будет настоящим бенефициаром? Скорее всего, самым большим победителем стал бы ведущий газовый трейдер Украины Дмитрий Фирташ, который умеет зарабатывать на искаженных рынках газа. Кстати, недавно "Украинская правда" сообщала, что Арахамия совершал поездки в Вену на частном самолете Фирташа в январе и феврале", - отметил шведский эксперт и дипломат.

Он отметил, что запрет частным компаниям продавать газ по коммерческим рыночным ценам окончательно разрушит рынок природного газа в Украине.

"Фактически это будет означать восстановление катастрофической постсоветской политики субсидирования, которую реформы наконец завершили в 2015-16 годах. В этом смысле Арахамия утверждает, что этот газ можно использовать в пользу бюджетных организаций, так же, как и в старые советские времена", - говорится в статьи.