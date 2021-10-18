Від експропріації газу і скасування вільного ринку виграє Фірташ, - Atlantic Council

Про це пише РБК-Україна з посиланням на статтю видання Андерса Ослунда, розмішеній на сайті Atlantic Council.

"Але хто буде справжнім бенефіціаром? Швидше за все, найбільшим переможцем став би провідний газовий трейдер України Дмитро Фірташ, який вміє заробляти на спотворених ринках газу. До речі, нещодавно "Українська правда" повідомляла, що Арахамія здійснювала поїздки до Відня на приватному літаку Фірташа у січні та лютому", - зазначив шведський експерт і дипломат.

Він наголосив, що заборона приватним компаніям продавати газ за комерційними ринковими цінами остаточно зруйнує ринок природного газу в Україні.

"Фактично це означатиме відновлення катастрофічної пострадянської політики субсидування, яку реформи нарешті завершили у 2015-16 роках. У цьому сенсі Арахамія стверджує, що цей газ можна використовувати на користь бюджетних організацій, так само, як і в старі радянські часи", - йдеться в статті.