Експрезидент Перу написав лист із тюрми, де назвав наступницю "узурпаторкою"

Відсторонений від влади президент Перу Педро Кастільйо написав лист з тюрми, у якому назвав нинішнього президента країни Діну Болурате "узурпаторкою".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію Кастільйо в Twitter.

В дописі він звертається до "великого і терпеливого" перуанського народу, стверджуючи, що їх "принижували, тримали без зв’язку з зовнішнім світом та жорстоко з ними поводились".

Кастільйо заявив, що не піде у відставку і буде продовжувати виконувати свій "священний борг". Крім цього, він образливо висловився про свою наступницю Діну Болурате.

"Те, що нещодавно сказала узурпаторка, не більше ніж соплі та слина правого перевороту", - написав він.