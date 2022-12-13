Експрезидент Перу написав лист із тюрми, де назвав наступницю "узурпаторкою"
Відсторонений від влади президент Перу Педро Кастільйо написав лист з тюрми, у якому назвав нинішнього президента країни Діну Болурате "узурпаторкою".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Кастільйо в Twitter.
В дописі він звертається до "великого і терпеливого" перуанського народу, стверджуючи, що їх "принижували, тримали без зв’язку з зовнішнім світом та жорстоко з ними поводились".
Кастільйо заявив, що не піде у відставку і буде продовжувати виконувати свій "священний борг". Крім цього, він образливо висловився про свою наступницю Діну Болурате.
"Те, що нещодавно сказала узурпаторка, не більше ніж соплі та слина правого перевороту", - написав він.
Нагадаємо, що президент Перу Педро Кастільйо заявив, що розпускає Конгрес і замінює його на "надзвичайний уряд". А за кілька годин після цього парламент країни проголосував за його усунення з посади. Після цього Кастільйо було затримано.
Замість нього вперше в історії країни президентом стала жінка - Діна Болурате. Сполучені Штати Америки схвалили ці зміни у владі.
Після Кастільйо запросив політичний притулок у Мексиці.
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