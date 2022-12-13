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Експрезидент Перу написав лист із тюрми, де назвав наступницю "узурпаторкою"

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Перу, Вівторок 13 грудня 2022 02:00
Експрезидент Перу написав лист із тюрми, де назвав наступницю "узурпаторкою" Фото: експрезидент Перу Педро Кастильо (flickr.com by Braian Reyna Guerrero)
Автор: Антон Малиновський

Відсторонений від влади президент Перу Педро Кастільйо написав лист з тюрми, у якому назвав нинішнього президента країни Діну Болурате "узурпаторкою".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Кастільйо в Twitter.

В дописі він звертається до "великого і терпеливого" перуанського народу, стверджуючи, що їх "принижували, тримали без зв’язку з зовнішнім світом та жорстоко з ними поводились".

Кастільйо заявив, що не піде у відставку і буде продовжувати виконувати свій "священний борг". Крім цього, він образливо висловився про свою наступницю Діну Болурате.

"Те, що нещодавно сказала узурпаторка, не більше ніж соплі та слина правого перевороту", - написав він.

Нагадаємо, що президент Перу Педро Кастільйо заявив, що розпускає Конгрес і замінює його на "надзвичайний уряд". А за кілька годин після цього парламент країни проголосував за його усунення з посади. Після цього Кастільйо було затримано.

Замість нього вперше в історії країни президентом стала жінка - Діна Болурате. Сполучені Штати Америки схвалили ці зміни у владі.

Після Кастільйо запросив політичний притулок у Мексиці.

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