Экс-президент Перу написал письмо из тюрьмы, где назвал преемницу "узурпаторкой"

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию Кастильо в Twitter.

В сообщении он обращается к "великому и терпеливому" перуанскому народу, утверждая, что их "унижали, держали без связи с внешним миром и жестоко с ними обращались".

Кастильо заявил, что не уйдет в отставку и будет продолжать выполнять свой "священный долг". Кроме этого, он оскорбительно высказался о своей преемнице Дине Болурате.

"То, что недавно сказала узурпаторка, не больше чем сопли и слюны правого переворота", - написал он.