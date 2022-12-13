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Экс-президент Перу написал письмо из тюрьмы, где назвал преемницу "узурпаторкой"

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Перу, Вторник 13 декабря 2022 02:00
Экс-президент Перу написал письмо из тюрьмы, где назвал преемницу "узурпаторкой" Фото: экспрезидент Перу Педро Кастильо (flickr.com by Braian Reyna Guerrero)
Автор: Антон Малиновский

Отстраненный от власти президент Перу Педро Кастильо написал письмо из тюрьмы, в котором назвал нынешнего президента страны Дину Болурате "узурпаторкой".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Кастильо в Twitter.

В сообщении он обращается к "великому и терпеливому" перуанскому народу, утверждая, что их "унижали, держали без связи с внешним миром и жестоко с ними обращались".

Кастильо заявил, что не уйдет в отставку и будет продолжать выполнять свой "священный долг". Кроме этого, он оскорбительно высказался о своей преемнице Дине Болурате.

"То, что недавно сказала узурпаторка, не больше чем сопли и слюны правого переворота", - написал он.

Напомним, что президент Перу Педро Кастильо заявил, что распускает Конгресс и заменяет его на "чрезвычайное правительство". А через несколько часов после этого парламент страны проголосовал за его отстранение от должности. После этого Кастильо был задержан.

Вместо него впервые в истории страны президентом стала женщина – Дина Болурате. Соединенные Штаты Америки одобрили эти изменения во власти.

После Кастильо пригласил политическое убежище в Мексике.

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