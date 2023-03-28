Експрезидент "Мотор Січі" блокував поставку гелікоптера для військової розвідки

Слідчі встановили, що у квітні минулого року Головне управління розвідки Міноборони подало "Мотор Січі" запит щодо постачання гелікоптера типу МІ-2 для виконання бойових завдань на фронті.

Богуслаєв навмисно заблокував виконання державного замовлення. Він наказав розібрати вертоліт на деталі та приховати експлуатаційну документацію. Співробітники "Мотор Січі" зняли лопаті та вивели з ладу механізми гелікоптера, які відповідають за роботу несучого гвинта.

Через перешкодження діяльності військових Богуслаєву оголосили нову підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 ККУ. Досудове розслідування триває.

Справа "Мотор Січі"

Нагадаємо, у жовтні минулого року СБУ затримала В'ячеслава Богуслаєва, який був президентом "Мотор Січі". Запорізький завод спеціалізується на виробництві та ремонті двигунів для гелікоптерів та літаків.

Богуслаєва підозрюють у співпраці з Росією та постачання агресору товарів військового призначення. Крім того, йому оголосили підозру за співпрацю з бойовиками "ДНР".