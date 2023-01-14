UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Експрезидент Бразилії став фігурантом справи про штурм парламенту

Фото: президент Бразилії Жаїр Болсонару (flickr.com/palaciodoplanalto)
Автор: Артур Родивилов

Генпрокуратура Бразилії звернулася до Федеральної Верховного суду з проханням включити подання проти експрезидента Жаїра Болсонару у розслідування справи про підбурювання до заворушень та штурму парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Причиною стало опубліковане 10 січня та пізніше віддалене відео, в якому колишній глава держави ставив під сумнів результати виборів, на яких він програв.

На думку прокуратури, таким чином Болсонару "вчинив акт підбурювання громадськості до скоєння злочинів".

Слідча група з розслідування погромів відкрила сім справ. Вони зачіпають дії протестувальників, пошук ймовірних спонсорів та ідеологів заворушень, підбурювачів та представників адміністрації, які можуть бути причетні до того, що сталося.

Нагадаємо, у неділю, 8 січня, прихильники ультраправого експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися до Конгресу. Поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись відтіснити демонстрантів.

Через кілька годин після початку протестів президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення.

Бразильські правоохоронці звільнили будівлю парламенту від протестувальників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бразилия