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Экс-президент Бразилии стал фигурантом дела о штурме парламента

Фото: президент Бразилии Жаир Болсонару (flickr.com/palaciodoplanalto)
Автор: Артур Родивилов

Генпрокуратура Бразилии обратилась в Федеральной верховный суд с просьбой включить представление против экс-президента Жаира Болсонару в расследование дела о подстрекательстве к беспорядкам и штурму парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Причиной стало опубликованное 10 января и позже удаленное видео, в котором бывший глава государства ставил под сомнение результаты выборов, на которых он проиграл.

По мнению прокуратуры, таким образом Болсонару "совершил акт подстрекательства общественности к совершению преступлений".

Следственная группа по расследованию погромов открыла семь дел. Они затрагивают действия протестующих, поиск вероятных спонсоров и идеологов беспорядков, подстрекателей и представителей администрации, которые могут быть причастны к произошедшему.

Напомним, в воскресенье, 8 января, сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в Конгресс. Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь оттеснить демонстрантов.

Спустя несколько часов после начала протестов, президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков.

Бразильские правоохранительные органы освободили здание парламента от протестующих.

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Бразилия