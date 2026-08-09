Експрем'єрку Свириденко розглядають на нову посаду, - джерело

Нещодавно нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що Свириденко може очолити "Нафтогаз". Колишній голова компанії Сергій Корецький залишив посаду через призначення прем'єром замість Свириденко.

За словами джерела РБК-Україна, знайомого з планами про посилення керівництва "Нафтогазу", Свириденко дійсно розглядається на цю посаду.

"Такий варіант розглядається, але рішення не прийнято", - сказав співрозмовник.

Призначення Свириденко в "Нафтогаз", як зазначило джерело РБК-Україна, пов'язано з необхідністю пошуку додаткових грошей для компанії.

Як нещодавно заявляв міністр енергетики Денис Шмигаль за різними сценаріями "Нафтогазу" знадобиться ще 400 млн євро на закупівлю газу. Гроші планують знайти у партнерів.