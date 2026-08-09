Экс-премьера Свириденко рассматривают на новую должность, - источник

Недавно нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что Свириденко может возглавить "Нафтогаз". Бывший глава компании Сергей Корецкий покинул пост из-за назначения премьером вместо Свириденко.

По словам источника, знакомого с планами об усилении руководства "Нафтогаза", Свириденко действительно рассматривается на эту должность.

"Такой вариант рассматривается, но решение не принято", – сказал собеседник.

Назначение Свириденко в "Нафтогаз", как отметил источник РБК-Украина, связано с необходимостью поиска дополнительных денег для компании.

Как недавно заявлял министр энергетики Денис Шмыгаль по разным сценариям "Нафтогазу" понадобится еще 400 млн евро на закупку газа. Деньги планируют найти у партнеров.