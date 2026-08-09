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Экс-премьера Свириденко рассматривают на новую должность, - источник

17:34 09.08.2026 Вс
1 мин
Речь идет не о должности посла Украины в США
aimg Юрий Дощатов aimg Дмитрий Левицкий
Фото: Юлия Свириденко (facebook.com/KabminUA)

Экс-премьер Юлия Свириденко, не принявшая предложение возглавить посольство в США, рассматривается кандидатом на другую должность.

Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник.

Недавно нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что Свириденко может возглавить "Нафтогаз". Бывший глава компании Сергей Корецкий покинул пост из-за назначения премьером вместо Свириденко.

По словам источника, знакомого с планами об усилении руководства "Нафтогаза", Свириденко действительно рассматривается на эту должность.

"Такой вариант рассматривается, но решение не принято", – сказал собеседник.

Назначение Свириденко в "Нафтогаз", как отметил источник РБК-Украина, связано с необходимостью поиска дополнительных денег для компании.

Как недавно заявлял министр энергетики Денис Шмыгаль по разным сценариям "Нафтогазу" понадобится еще 400 млн евро на закупку газа. Деньги планируют найти у партнеров.

Напомним, Юлию Свириденко отправили в отставку с поста премьера по инициативе президента Владимира Зеленского. Ей предлагали возглавить посольство Украины в США, но она отказалась.

Кроме того, после отставки с должности премьера Свириденко получила от Зеленского орден. Вместе с ней за работу премьером был награжден и Денис Шмыгаль.

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