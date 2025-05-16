Експосол США в Україні назвала причину своєї відставки: до чого тут Трамп

За словами Брінк, робота послом в Україні була "найважчою" в її житті.

Вона зазначила, що поважає "право та обов'язок президента визначати зовнішню політику США" - за належного контролю з боку Конгресу.

"Роль дипломатичної служби США полягає в реалізації цієї політики. На жаль, від самого початку адміністрації Трампа політика полягала в чиненні тиску на жертву, Україну, а не на агресора, Росію. Тому я не могла сумлінно виконувати політику адміністрації та вважала своїм обов'язком піти у відставку", - розповіла експосол.

Брінк зазначила, що не може "стояти осторонь, коли країна зазнає вторгнення, демократія піддається бомбардуванням, а загибель дітей залишається непокараною".

"Я вважаю, що єдиний спосіб забезпечити інтереси США - це відстоювати демократію і протистояти автократам. Мир за будь-яку ціну - це зовсім не мир, а умиротворення. І історія знову і знову вчить нас, що умиротворення не призводить до безпеки, захищеності або процвітання. Воно призводить до нових воєн і страждань", - наголосила вона.

Експосол додала, що світ ще не бачив "такого систематичного, такого масштабного та такого жахливого насильства в Європі з часів Другої світової війни".

Брінк підкреслила, що війна Росії проти України має значення для США, оскільки "те, як ми впораємося з цією війною, багато про що скаже як нашим друзям, так і ворогам".

"І якщо Путін досягне успіху, це стане сигналом для Китаю, який підірве баланс безпеки в Азії та в усьому світі. Це матиме глибокі наслідки для безпеки, захищеності та процвітання Америки", - наголосила вона.

За словами Брінк, "Америка, яку я люблю, та, якій служили наші діди, ніколи не стояла б осторонь і не дозволила б таким жахам статися".

"Коли Америка не очолює вільний світ, під загрозою опиняється наш власний успіх як нації. Я більше не є американським дипломатом, але ніколи не перестану вірити в необхідність американського лідерства для забезпечення нашого майбутнього та надання надії й можливостей кожному американцю та багатьом іншим людям у всьому світі", - зазначила вона.