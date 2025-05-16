Экс-посол США в Украине назвала причину своей отставки: при чем здесь Трамп

Бывший посол США в Украине Бриджит Бринк подала в отставку из-за "невозможности добросовестно выполнять государственную политику" американского президента Дональда Трампа. В частности, из-за его давления на Украину, а не на Россию.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Бриджит Бринк написала в колонке для издания Detroit Free Press.
По словам Бринк, работа послом в Украине была "самой тяжелой" в ее жизни.
Она отметила, что уважает "право и обязанность президента определять внешнюю политику США" - при надлежащем контроле со стороны Конгресса.
"Роль дипломатической службы США заключается в реализации этой политики. К сожалению, с самого начала администрации Трампа политика заключалась в оказании давления на жертву, Украину, а не на агрессора, Россию. Поэтому я не могла добросовестно выполнять политику администрации и считала своим долгом уйти в отставку", - рассказала экс-посол.
Бринк отметила, что не может "стоять в стороне, когда страна подвергается вторжению, демократия подвергается бомбардировкам, а гибель детей остается безнаказанной".
"Я считаю, что единственный способ обеспечить интересы США - это отстаивать демократию и противостоять автократам. Мир любой ценой - это вовсе не мир, а умиротворение. И история снова и снова учит нас, что умиротворение не приводит к безопасности, защищенности или процветанию. Оно приводит к новым войнам и страданиям", - подчеркнула она.
Экс-посол добавила, что мир еще не видел "такого систематического, такого масштабного и такого ужасного насилия в Европе со времен Второй мировой войны".
Бринк подчеркнула, что война России против Украины имеет значение для США, поскольку "то, как мы справимся с этой войной, о многом скажет как нашим друзьям, так и врагам".
"И если Путин добьется успеха, это станет сигналом для Китая, который подорвет баланс безопасности в Азии и во всем мире. Это будет иметь глубокие последствия для безопасности, защищенности и процветания Америки", - подчеркнула она.
По словам Бринк, "Америка, которую я люблю, та, которой служили наши деды, никогда не стояла бы в стороне и не позволила бы таким ужасам произойти".
"Когда Америка не возглавляет свободный мир, под угрозой оказывается наш собственный успех как нации. Я больше не являюсь американским дипломатом, но никогда не перестану верить в необходимость американского лидерства для обеспечения нашего будущего и предоставления надежды и возможностей каждому американцу и многим другим людям во всем мире", - отметила она.
Напомним, в начале апреля стало известно, что посол США в Украине Бриджит Бринк подала в отставку. Однако тогда причины такого решения были неизвестны.
В то же время СМИ сообщали, что Бринк ушла с должности посла из-за усиления разногласий в политике с администрацией президента США Дональда Трампа.
Добавим, в начале апреля российские оккупанты ударили по Кривому Рогу. Тогда баллистическая ракета с кассетной боевой частью взорвалась в воздухе возле детской площадки. Из-за такой атаки погибли девять детей, также дети были среди пострадавших.
Тогдашняя посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировав на эту трагедию в соцсети X не упомянула о причастности России к атаке. Она указала, что "такой удар - очередное доказательство, почему войну нужно прекратить".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его "неприятно удивила" реакция Бринк на удар по Кривому Рогу. Он назвал такую реакцию слабой.
Уже на следующий день Бринк снова отреагировала на террористический удар по Кривому Рогу, уточнив, что в нем виновата Россия.
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