Експортні доходи "Укренерго" потрібно направити на виплату боргів "зеленій" енергетиці, - Буславець

"Необхідно продовжити дію законодавчої норми щодо використання доходів "Укренерго" від продажу перетинів для експорту електроенергії на погашення боргів перед державним підприємством "Гарантований покупець", а той своєю чергою перед ВДЕ", - заявила вона.

За словами Буславець, це, зокрема, необхідно для того, щоб подолати проблему хронічного накопичення боргів перед підприємствами відновлюваної енергетики.

При цьому вона зазначила, що відновлення експорту було певною мірою запізнілим, оскільки країна мала можливості зробити це раніше і вже заробити близько 100 млн долл.

Нагадаємо, 12 квітня Україна відновила експорту електроенергії. Дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E потужність для експорту становить 400 МВт.

Заборгованість "Укренерго" перед ДП "Гарантований покупець" складає 15,3 млрд грн. При цьому рівень недоплати "Гарантованого покупця" підприємствам зеленої енергетики України за 2022 рік складає 50%, з початку 2023 року - понад 35%.