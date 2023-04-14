Экспортные доходы "Укрэнерго" нужно направить на выплату долгов "зеленой" энергетике, - Буславец

"Необходимо продлить действие законодательной нормы по использованию доходов "Укрэнерго" от продажи пересечений для экспорта электроэнергии на погашение долгов перед государственным предприятием "Гарантированный покупатель", а тот в свою очередь перед ВИЭ", - заявила она.

По словам Буславец, это, в частности, необходимо для того, чтобы справиться с проблемой хронического накопления долгов перед предприятиями возобновляемой энергетики.

При этом она отметила, что возобновление экспорта было в определенной степени запоздалым, поскольку у страны была возможность сделать это раньше и уже заработать около 100 млн долл.

Напомним, 12 апреля Украина возобновила экспорт электроэнергии. Разрешенная европейской сетью операторов системы передачи ENTSO-E мощность экспорта составляет 400 МВт.

Задолженность "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" составляет 15,3 млрд. грн. При этом уровень недоплаты "Гарантированного покупателя" предприятиям зеленой энергетики Украины за 2022 год составляет 50%, с начала 2023 года - более 35%.