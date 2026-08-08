Експорт зерна з України може скоротитися на 53% через атаки РФ на порти, - Bloomberg

За даними Міністерства сільського господарства України, країна може експортувати близько 29,6 мільйона тонн сільськогосподарської продукції у 2026-27 маркетинговому році, що на 54% менше, ніж попередня оцінка в 64,4 мільйона тонн.

При цьому експорт пшениці може скоротитися на 53% до 8,3 мільйона тонн порівняно з попереднім прогнозом.

Зазначається, що Україна є одним з найбільших постачальників зерна у світі, а сільськогосподарський сектор генерував понад половину експортних доходів країни минулого року.

Російські атаки на Одеський порт, який зазвичай обробляє близько 90% поставок зерна, перекривають ці потоки, тоді як альтернативні маршрути через Дунай обмежені посухою, яка призвела до рекордно низького рівня води в річці.

Новий урожай заповнює сховища та впливає на внутрішні ціни. Так, приблизно 59 мільйонів тонн зерносховищ в Україні можуть бути повністю заповнені до початку листопада, а до кінця осені дефіцит становитиме близько 11 мільйонів тонн.