RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Экспорт зерна из Украины может сократиться на 53% из-за атак РФ на порты, - Bloomberg

09:55 08.08.2026 Сб
2 мин
Это чревато крупнейшим источником экспортных доходов страны
aimg Татьяна Степанова
Фото: экспорт зерна из Украины может сократиться на 53% из-за атак РФ на порты (Getty Images)

Поставки сельскохозяйственной продукции из Украины в этом сезоне могут сократиться более чем наполовину, после того как российские атаки нарушили работу черноморских портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным Министерства сельского хозяйства Украины, страна может экспортировать около 29,6 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции в 2026-27 маркетинговом году, что на 54% меньше предыдущей оценки в 64,4 миллиона тонн.

При этом экспорт пшеницы может сократиться на 53% до 8,3 миллионов тонн по сравнению с предыдущим прогнозом.

Украина является одним из крупнейших поставщиков зерна в мире, а сельскохозяйственный сектор генерировал более половины экспортных доходов страны в прошлом году.

Российские атаки на Одесский порт, обычно обрабатывающий около 90% поставок зерна, перекрывают эти потоки, тогда как альтернативные маршруты через Дунай ограничены засухой, которая привела к рекордно низкому уровню воды в реке.

Новый урожай заполняет хранилища и оказывает влияние на внутренние цены. Так, около 59 миллионов тонн зернохранилищ в Украине могут быть полностью заполнены до начала ноября, а к концу осени дефицит составит около 11 миллионов тонн.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
портВойна в Украине