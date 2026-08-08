Экспорт зерна из Украины может сократиться на 53% из-за атак РФ на порты, - Bloomberg

По данным Министерства сельского хозяйства Украины, страна может экспортировать около 29,6 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции в 2026-27 маркетинговом году, что на 54% меньше предыдущей оценки в 64,4 миллиона тонн.

При этом экспорт пшеницы может сократиться на 53% до 8,3 миллионов тонн по сравнению с предыдущим прогнозом.

Украина является одним из крупнейших поставщиков зерна в мире, а сельскохозяйственный сектор генерировал более половины экспортных доходов страны в прошлом году.

Российские атаки на Одесский порт, обычно обрабатывающий около 90% поставок зерна, перекрывают эти потоки, тогда как альтернативные маршруты через Дунай ограничены засухой, которая привела к рекордно низкому уровню воды в реке.

Новый урожай заполняет хранилища и оказывает влияние на внутренние цены. Так, около 59 миллионов тонн зернохранилищ в Украине могут быть полностью заполнены до начала ноября, а к концу осени дефицит составит около 11 миллионов тонн.